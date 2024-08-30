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Над Белгородом прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 30.08.2024 (обновлено: 20:15 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vzryvy--1969589113.html
Над Белгородом прогремели взрывы
Над Белгородом прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2024
Над Белгородом прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:10
2024-08-30T20:15
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.Сирена включилась в Белгороде около 20.05 мск, через несколько секунд прозвучала череда громких взрывов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия
Над Белгородом прогремели взрывы

Над Белгородом прогремели взрывы во время действия сигнала ракетной опасности

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сирена включилась в Белгороде около 20.05 мск, через несколько секунд прозвучала череда громких взрывов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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