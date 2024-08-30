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Над Белгородом прогремели взрывы
Над Белгородом прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2024
Над Белгородом прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:10
2024-08-30T20:10
2024-08-30T20:15
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.Сирена включилась в Белгороде около 20.05 мск, через несколько секунд прозвучала череда громких взрывов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия
Над Белгородом прогремели взрывы
Над Белгородом прогремели взрывы во время действия сигнала ракетной опасности