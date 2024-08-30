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Вучич на приеме для Макрона пел песни о Косово и Метохии, заявил чиновник - РИА Новости, 30.08.2024
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18:31 30.08.2024 (обновлено: 18:48 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vuchich-1969569907.html
Вучич на приеме для Макрона пел песни о Косово и Метохии, заявил чиновник
Вучич на приеме для Макрона пел песни о Косово и Метохии, заявил чиновник - РИА Новости, 30.08.2024
Вучич на приеме для Макрона пел песни о Косово и Метохии, заявил чиновник
Президент Сербии Александр Вучич пел на приеме в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона песни о Косово и Метохии, рассказал в телеэфире директор... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:31
2024-08-30T18:48
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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пел на приеме в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона песни о Косово и Метохии, рассказал в телеэфире директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии Сербии Арно Гуйон в эфире TV Pink. Макрон находился в Сербии 29-30 августа с двухдневным рабочим визитом. По словам сербского президента его приезд имеет "неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии". Вечером в четверг в честь французского лидера на правительственной вилле "Мир" состоялся торжественный прием. "Для меня стало важным моментом, когда президент Вучич в дружеской атмосфере взял микрофон и запел песни о Косово и Метохии. Это было очень эмоционально и произвело впечатление на всех нас. Не только на наших людей, но и на президента Франции и французскую делегацию. Французы, возможно, читали о том, сколько Косово и Метохия значат для сербского народа, но только когда через песню и эмоции ощутили, как Косово бьется в сердце президента Сербии, смогли понять, что оно значит для сербского народа", - сказал чиновник. Французский активист Арно Гуйон с 2005 года начал возить гуманитарную помощь и собирать средства для сербов в Косово и Метохии, получил сербское гражданство, женился в Сербии, был директором Канцелярии по сотрудничеству с диаспорой и сербами в регионе при МИД страны. В Косово и Метохии в настоящее время сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
https://ria.ru/20240830/istrebiteli-1969441529.html
https://ria.ru/20240829/makron-1969278136.html
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в мире, сербия, косово, франция, александр вучич, эммануэль макрон, нато
В мире, Сербия, Косово, Франция, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, НАТО
Вучич на приеме для Макрона пел песни о Косово и Метохии, заявил чиновник

Сербский чиновник Гуйон: Вучич на приеме для Макрона пел про Косово и Метохию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пел на приеме в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона песни о Косово и Метохии, рассказал в телеэфире директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии Сербии Арно Гуйон в эфире TV Pink.
Макрон находился в Сербии 29-30 августа с двухдневным рабочим визитом. По словам сербского президента его приезд имеет "неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии".
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Вечером в четверг в честь французского лидера на правительственной вилле "Мир" состоялся торжественный прием.
"Для меня стало важным моментом, когда президент Вучич в дружеской атмосфере взял микрофон и запел песни о Косово и Метохии. Это было очень эмоционально и произвело впечатление на всех нас. Не только на наших людей, но и на президента Франции и французскую делегацию. Французы, возможно, читали о том, сколько Косово и Метохия значат для сербского народа, но только когда через песню и эмоции ощутили, как Косово бьется в сердце президента Сербии, смогли понять, что оно значит для сербского народа", - сказал чиновник.
Французский активист Арно Гуйон с 2005 года начал возить гуманитарную помощь и собирать средства для сербов в Косово и Метохии, получил сербское гражданство, женился в Сербии, был директором Канцелярии по сотрудничеству с диаспорой и сербами в регионе при МИД страны.
В Косово и Метохии в настоящее время сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
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В миреСербияКосовоФранцияАлександр ВучичЭммануэль МакронНАТО
 
 
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