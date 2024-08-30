https://ria.ru/20240830/vtb-1969408266.html

В ВТБ сравнили ключевую ставку с алкогольным напитком

В ВТБ сравнили ключевую ставку с алкогольным напитком - РИА Новости, 30.08.2024

В ВТБ сравнили ключевую ставку с алкогольным напитком

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил уровень ключевой ставки с алкогольными напитками. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:08

2024-08-30T11:08

2024-08-30T14:35

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил уровень ключевой ставки с алкогольными напитками. "Если 15-18% — это еще как бы "виноградное вино", то 20+ — это уже какие-то "крепленые напитки", поэтому мы будем наблюдать следующие месяцы с большой вероятностью "крепленую" денежно-кредитную политику", — провел аналогию топ-менеджер ВТБ.В беседе с журналистами он рассказал, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ возможны два сценария по ключевой ставке: сохранение нынешнего уровня и повышение до 20%. Он уточнил, что движение ключевой ставки до 20% уже заложено в прогнозе регулятора и основания для повышения есть. По словам Пьянова, имеющиеся данные позволяют прогнозировать годовую инфляцию на уровне выше 7-7,7%."С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года, — 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а диапазон инфляции превышается на 0,7, то по правилу Тейлора должно быть "ритуальное действие" по повышению ключевой ставки <...> на уровень, превышающий 20%", — сказал Пьянов. ЦБ в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку — на два процентных пункта, до 18% годовых. При этом с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18-19,4%. Зампред регулятора Алексей Заботкин накануне говорил, что совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, при этом базовый сценарий допускает в 2024 году повышение ставки до 20%.

https://ria.ru/20240829/stavka-1969264460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)