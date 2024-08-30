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"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 30.08.2024 (обновлено: 22:10 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vsu-1969604821.html
"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой
"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой - РИА Новости, 30.08.2024
"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой
Логистика ВСУ на передовой рушится, а тысячи украинских солдат оставляют свои позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:09
2024-08-30T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
нато
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Логистика ВСУ на передовой рушится, а тысячи украинских солдат оставляют свои позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют", — сообщил он.Как отметил аналитик, украинские войска сильно ослабли из-за бессмысленной атаки на курское приграничье, в связи с чем они теряют еще больше территорий."Они теряют свои позиции, и вместо того, чтобы консолидироваться и пытаться защитить то, что можно защитить, они атаковали Курскую область", — удивился эксперт.По словам Меркуриса, провокация в Курской области стала авантюрой, которая ничего не принесла Украине.В пятницу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба. По его словам, с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям.Как сообщило Минобороны, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969576619.html
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в мире, украина, великобритания, нато, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, валерий герасимов, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Валерий Герасимов, Александр Сырский
"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой

Меркурис: тысячи солдат ВСУ начали покидать позиции

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Логистика ВСУ на передовой рушится, а тысячи украинских солдат оставляют свои позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
"Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют", — сообщил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Как отметил аналитик, украинские войска сильно ослабли из-за бессмысленной атаки на курское приграничье, в связи с чем они теряют еще больше территорий.
«
"Они теряют свои позиции, и вместо того, чтобы консолидироваться и пытаться защитить то, что можно защитить, они атаковали Курскую область", — удивился эксперт.
По словам Меркуриса, провокация в Курской области стала авантюрой, которая ничего не принесла Украине.
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В пятницу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба. По его словам, с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям.
Как сообщило Минобороны, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьВалерий ГерасимовАлександр Сырский
 
 
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