https://ria.ru/20240830/vsu-1969604821.html

"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой

"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой - РИА Новости, 30.08.2024

"Тысячи людей": на Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой

Логистика ВСУ на передовой рушится, а тысячи украинских солдат оставляют свои позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:09

2024-08-30T22:09

2024-08-30T22:10

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Логистика ВСУ на передовой рушится, а тысячи украинских солдат оставляют свои позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют", — сообщил он.Как отметил аналитик, украинские войска сильно ослабли из-за бессмысленной атаки на курское приграничье, в связи с чем они теряют еще больше территорий."Они теряют свои позиции, и вместо того, чтобы консолидироваться и пытаться защитить то, что можно защитить, они атаковали Курскую область", — удивился эксперт.По словам Меркуриса, провокация в Курской области стала авантюрой, которая ничего не принесла Украине.В пятницу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба. По его словам, с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям.Как сообщило Минобороны, подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969576619.html

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