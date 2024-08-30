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"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969576619.html
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ
Украина приблизила свое поражение, ослабив ВСУ атакой на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:01
2024-08-30T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина приблизила свое поражение, ослабив ВСУ атакой на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran."Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение", — отметил он.По словам аналитика, украинские войска ежедневно теряли огромное количество войск в Донбассе, а необдуманная акция в Курской области лишь усугубила их положение."В ходе наступления на Курскую область они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте (в ДНР — Прим. ред.). Это действительно шокирует", — заключил Миршаймер.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/ssha-1969515701.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, донецкая народная республика, курская область, валерий герасимов, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Курская область, Валерий Герасимов, Александр Сырский
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ

Миршаймер: Киев ускорил свое поражение, пожертвовав войсками в Курской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина приблизила свое поражение, ослабив ВСУ атакой на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran.
"Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение", — отметил он.
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По словам аналитика, украинские войска ежедневно теряли огромное количество войск в Донбассе, а необдуманная акция в Курской области лишь усугубила их положение.
«
"В ходе наступления на Курскую область они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте (в ДНР — Прим. ред.). Это действительно шокирует", — заключил Миршаймер.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
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Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассДонецкая Народная РеспубликаКурская областьВалерий ГерасимовАлександр Сырский
 
 
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