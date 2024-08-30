https://ria.ru/20240830/vsu-1969576619.html

"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ

"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ

Украина приблизила свое поражение, ослабив ВСУ атакой на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:01

2024-08-30T19:01

2024-08-30T19:01

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина приблизила свое поражение, ослабив ВСУ атакой на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran."Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение", — отметил он.По словам аналитика, украинские войска ежедневно теряли огромное количество войск в Донбассе, а необдуманная акция в Курской области лишь усугубила их положение."В ходе наступления на Курскую область они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте (в ДНР — Прим. ред.). Это действительно шокирует", — заключил Миршаймер.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969515701.html

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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, донецкая народная республика, курская область, валерий герасимов, александр сырский