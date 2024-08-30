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При сбросе бомбы ВСУ в Курской области погиб мужчина - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969574605.html
При сбросе бомбы ВСУ в Курской области погиб мужчина
При сбросе бомбы ВСУ в Курской области погиб мужчина - РИА Новости, 30.08.2024
При сбросе бомбы ВСУ в Курской области погиб мужчина
Семья из трех человек пострадала из-за сброса украинскими войсками управляемой авиабомбы по понтонному мосту в Курской области 29 августа, вследствие чего... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:57
2024-08-30T18:57
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Семья из трех человек пострадала из-за сброса украинскими войсками управляемой авиабомбы по понтонному мосту в Курской области 29 августа, вследствие чего мужчина скончался от полученных ран, его жену и дочь ищут, возбуждено уголовное дело, сообщило Главное военное следственное управление СК России. "В отношении военнослужащих 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 29 августа 2024 года военнослужащие Вооруженных сил Украины сбросили управляемую авиабомбу по понтонному мосту, установленному через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. В результате произошедшего пострадала семья из трех человек, передвигавшихся на гражданском автомобиле. Вследствие полученных телесных повреждений мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается", - говорится в Telegram-канале ГВСУ СК России. Уточняется, что мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается. Ранения также получил еще один мирный житель, который находился на месте происшествия, ему оказывается медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве трех лиц, совершенным общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам и по статье о теракте. "Военными следователями принимаются меры, направленные на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению данных преступлений. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - добавляется в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/obstrely-1969555815.html
https://ria.ru/20240830/svo-1969540961.html
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление
При сбросе бомбы ВСУ в Курской области погиб мужчина

При сбросе бомбы ВСУ в Курской области погиб мужчина, его семья пострадала

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Семья из трех человек пострадала из-за сброса украинскими войсками управляемой авиабомбы по понтонному мосту в Курской области 29 августа, вследствие чего мужчина скончался от полученных ран, его жену и дочь ищут, возбуждено уголовное дело, сообщило Главное военное следственное управление СК России.
"В отношении военнослужащих 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 29 августа 2024 года военнослужащие Вооруженных сил Украины сбросили управляемую авиабомбу по понтонному мосту, установленному через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. В результате произошедшего пострадала семья из трех человек, передвигавшихся на гражданском автомобиле. Вследствие полученных телесных повреждений мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается", - говорится в Telegram-канале ГВСУ СК России.
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Вчера, 17:32
Уточняется, что мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается. Ранения также получил еще один мирный житель, который находился на месте происшествия, ему оказывается медицинская помощь.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве трех лиц, совершенным общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам и по статье о теракте.
"Военными следователями принимаются меры, направленные на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению данных преступлений. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - добавляется в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Главное военное следственное управление
 
 
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