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ВСУ потеряли до 860 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю

ВСУ потеряли до 860 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю - РИА Новости, 30.08.2024

ВСУ потеряли до 860 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю

Украинские подразделения за прошедшую неделю потеряли до 860 военных и 7 западных самоходок в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:15

2024-08-30T15:15

2024-08-30T15:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские подразделения за прошедшую неделю потеряли до 860 военных и 7 западных самоходок в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 860 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе семь 155-мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц западного производства, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность