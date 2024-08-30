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В Курской области ВСУ потеряли более 7,8 тысячи военных

В Курской области ВСУ потеряли более 7,8 тысячи военных - РИА Новости, 30.08.2024

В Курской области ВСУ потеряли более 7,8 тысячи военных

Подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:08

2024-08-30T14:08

2024-08-30T14:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность