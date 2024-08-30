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УВКПЧ ООН не получало сведений об изнасилованиях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 30.08.2024 (обновлено: 11:19 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vsu-1969411044.html
УВКПЧ ООН не получало сведений об изнасилованиях ВСУ в Курской области
УВКПЧ ООН не получало сведений об изнасилованиях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
УВКПЧ ООН не получало сведений об изнасилованиях ВСУ в Курской области
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока ничего РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:17
2024-08-30T11:19
вооруженные силы украины
курская область
оон
специальная военная операция на украине
россия
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ЖЕНЕВА, 30 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока ничего не получило, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан.Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Он добавил, что МИД России передаст всю информацию о преступлениях ВСУ в Курской области в представительства РФ при международных организациях."УВКПЧ продолжает внимательно следить за последствиями ведения боевых действий для гражданского населения во всех районах, включая Курскую область, и сообщать о документально подтвержденных нарушениях. Мы не получали никакой информации относительно этих конкретных утверждений. Мы продолжим внимательно изучать всю полученную информацию", - ответил Тамин Аль-Китан на вопрос, получало ли управление информацию из России о сексуальных преступлениях в Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html
https://ria.ru/20240830/vsu-1969377669.html
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вооруженные силы украины, курская область, оон, россия
Вооруженные силы Украины, Курская область, ООН, Специальная военная операция на Украине, Россия
УВКПЧ ООН не получало сведений об изнасилованиях ВСУ в Курской области

УВКПЧ ООН готово изучить сведения о сексуальных преступлениях ВСУ при получении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока ничего не получило, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Он добавил, что МИД России передаст всю информацию о преступлениях ВСУ в Курской области в представительства РФ при международных организациях.
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"УВКПЧ продолжает внимательно следить за последствиями ведения боевых действий для гражданского населения во всех районах, включая Курскую область, и сообщать о документально подтвержденных нарушениях. Мы не получали никакой информации относительно этих конкретных утверждений. Мы продолжим внимательно изучать всю полученную информацию", - ответил Тамин Аль-Китан на вопрос, получало ли управление информацию из России о сексуальных преступлениях в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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