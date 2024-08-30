УВКПЧ ООН не получало сведений об изнасилованиях ВСУ в Курской области
УВКПЧ ООН готово изучить сведения о сексуальных преступлениях ВСУ при получении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока ничего не получило, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Он добавил, что МИД России передаст всю информацию о преступлениях ВСУ в Курской области в представительства РФ при международных организациях.
"УВКПЧ продолжает внимательно следить за последствиями ведения боевых действий для гражданского населения во всех районах, включая Курскую область, и сообщать о документально подтвержденных нарушениях. Мы не получали никакой информации относительно этих конкретных утверждений. Мы продолжим внимательно изучать всю полученную информацию", - ответил Тамин Аль-Китан на вопрос, получало ли управление информацию из России о сексуальных преступлениях в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.