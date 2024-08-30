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При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 30.08.2024 (обновлено: 12:45 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vsu-1969408432.html
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек - РИА Новости, 30.08.2024
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек
В результате атак украинских войск за прошедшие сутки в Херсонской области ранено пять мирных жителей, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:05
2024-08-30T12:45
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. В результате атак украинских войск за прошедшие сутки в Херсонской области ранено пять мирных жителей, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по населённым пунктам левобережья более сорока снарядов, запускали дроны-камикадзе. Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Князе-Григорьевка. Ранены пять мирных жителей: двое - в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое - в Каирах и один - в Днепрянах" , - написал Сальдо.Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, их жизни вне опасности, отметил он.Кроме того, начат ремонт пострадавшей больницы, уточнил глава региона.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240830/artilleriya-1969368582.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Россия
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек

Сальдо: пять мирных жителей ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто атаки украинских дронов в Херсонской области. 30 августа 2024
Место атаки украинских дронов в Херсонской области. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Место атаки украинских дронов в Херсонской области. 30 августа 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. В результате атак украинских войск за прошедшие сутки в Херсонской области ранено пять мирных жителей, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по населённым пунктам левобережья более сорока снарядов, запускали дроны-камикадзе. Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Князе-Григорьевка. Ранены пять мирных жителей: двое - в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое - в Каирах и один - в Днепрянах" , - написал Сальдо.
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Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, их жизни вне опасности, отметил он.
Кроме того, начат ремонт пострадавшей больницы, уточнил глава региона.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоРоссия
 
 
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