При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек
Сальдо: пять мирных жителей ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто атаки украинских дронов в Херсонской области. 30 августа 2024
Место атаки украинских дронов в Херсонской области. 30 августа 2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. В результате атак украинских войск за прошедшие сутки в Херсонской области ранено пять мирных жителей, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по населённым пунктам левобережья более сорока снарядов, запускали дроны-камикадзе. Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Князе-Григорьевка. Ранены пять мирных жителей: двое - в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое - в Каирах и один - в Днепрянах" , - написал Сальдо.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, их жизни вне опасности, отметил он.
Кроме того, начат ремонт пострадавшей больницы, уточнил глава региона.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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