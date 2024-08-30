https://ria.ru/20240830/vsu-1969408432.html

При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек

При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек - РИА Новости, 30.08.2024

При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек

В результате атак украинских войск за прошедшие сутки в Херсонской области ранено пять мирных жителей, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:05

2024-08-30T11:05

2024-08-30T12:45

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. В результате атак украинских войск за прошедшие сутки в Херсонской области ранено пять мирных жителей, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по населённым пунктам левобережья более сорока снарядов, запускали дроны-камикадзе. Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Князе-Григорьевка. Ранены пять мирных жителей: двое - в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое - в Каирах и один - в Днепрянах" , - написал Сальдо.Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, их жизни вне опасности, отметил он.Кроме того, начат ремонт пострадавшей больницы, уточнил глава региона.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240830/artilleriya-1969368582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия