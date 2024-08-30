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Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 30.08.2024 (обновлено: 14:30 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vsu-1969396160.html
Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT
Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT
Украинские офицеры жалуются, что направленные под Красноармейск (украинское название — Покровск) мобилизованные совсем не подготовлены к боям, пишет газета... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:20
2024-08-30T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские офицеры жалуются, что направленные под Красноармейск (украинское название — Покровск) мобилизованные совсем не подготовлены к боям, пишет газета Financial Times. "Они в оцепенении &lt;...&gt; они не знают, что делать в реальном бою", — цитирует издание украинского лейтенанта, чьи войска находятся на передовой.Он добавил, что многие из мобилизованных "разворачиваются и бегут при первом же взрыве". Как писал журнал Economist со ссылкой на украинских военных, провалы ВСУ на Красноармейском направлении связаны с общей истощенностью и нехваткой личного состава. Также, по словам военных, проблемы усугубляются "идиотскими" приказами командования. В интернете широко разошлись видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу, увозят мужчин мобилизационного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении. По информации издания, подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию, а на Красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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4.7
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT

FT: мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве

© AP Photo / Natacha PisarenkoОбучение украинских военнослужащих
Обучение украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Обучение украинских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские офицеры жалуются, что направленные под Красноармейск (украинское название — Покровск) мобилизованные совсем не подготовлены к боям, пишет газета Financial Times.
"Они в оцепенении <...> они не знают, что делать в реальном бою", — цитирует издание украинского лейтенанта, чьи войска находятся на передовой.
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Он добавил, что многие из мобилизованных "разворачиваются и бегут при первом же взрыве".
Как писал журнал Economist со ссылкой на украинских военных, провалы ВСУ на Красноармейском направлении связаны с общей истощенностью и нехваткой личного состава. Также, по словам военных, проблемы усугубляются "идиотскими" приказами командования.
В интернете широко разошлись видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу, увозят мужчин мобилизационного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении. По информации издания, подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию, а на Красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
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