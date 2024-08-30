https://ria.ru/20240830/vsu-1969396160.html

Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT

Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT - РИА Новости, 30.08.2024

Украинские мобилизованные бегут с передовой при первом взрыве, пишет FT

Украинские офицеры жалуются, что направленные под Красноармейск (украинское название — Покровск) мобилизованные совсем не подготовлены к боям, пишет газета... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:20

2024-08-30T10:20

2024-08-30T14:30

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские офицеры жалуются, что направленные под Красноармейск (украинское название — Покровск) мобилизованные совсем не подготовлены к боям, пишет газета Financial Times. "Они в оцепенении <...> они не знают, что делать в реальном бою", — цитирует издание украинского лейтенанта, чьи войска находятся на передовой.Он добавил, что многие из мобилизованных "разворачиваются и бегут при первом же взрыве". Как писал журнал Economist со ссылкой на украинских военных, провалы ВСУ на Красноармейском направлении связаны с общей истощенностью и нехваткой личного состава. Также, по словам военных, проблемы усугубляются "идиотскими" приказами командования. В интернете широко разошлись видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу, увозят мужчин мобилизационного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении. По информации издания, подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию, а на Красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240731/smi-1963057576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины