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Боррель предложит ЕС усилить подготовку украинских военных
Боррель предложит ЕС усилить подготовку украинских военных - РИА Новости, 30.08.2024
Боррель предложит ЕС усилить подготовку украинских военных
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит главам министерств обороны стран ЕС на неформальной встрече в пятницу в Брюсселе усилить тренировочную... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:14
2024-08-30T10:14
2024-08-30T10:17
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит главам министерств обороны стран ЕС на неформальной встрече в пятницу в Брюсселе усилить тренировочную миссию для Украины, увеличить число подготовленных украинских военных. "Это одна из самых успешных тренировочных миссий... Совершенно очевидно, что страны должны усилить ее, наша нынешняя цель по подготовке шестидесяти тысяч украинских военных должна быть увеличена, я потом скажу, насколько мы ее увеличим", - сообщил он перед началом министерской встречи в бельгийской столице. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, жозеп боррель, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, брюссель, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Жозеп Боррель, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Брюссель, В мире
Боррель предложит ЕС усилить подготовку украинских военных
Боррель предложит странам ЕС усилить тренировочную военную миссию для Украины
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит главам министерств обороны стран ЕС на неформальной встрече в пятницу в Брюсселе усилить тренировочную миссию для Украины, увеличить число подготовленных украинских военных.
"Это одна из самых успешных тренировочных миссий... Совершенно очевидно, что страны должны усилить ее, наша нынешняя цель по подготовке шестидесяти тысяч украинских военных должна быть увеличена, я потом скажу, насколько мы ее увеличим", - сообщил он перед началом министерской встречи в бельгийской столице.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.