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Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 30.08.2024 (обновлено: 11:52 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html
Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный
Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный - РИА Новости, 30.08.2024
Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный
Украинское командование скрывало от военнослужащих, что они направляются в Курскую область, сообщил пленный Андрей Долгий, видео предоставило Минобороны. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:48
2024-08-30T11:52
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинское командование скрывало от военнослужащих, что они направляются в Курскую область, сообщил пленный Андрей Долгий, видео предоставило Минобороны."Писарь мне сказал: на пару дней, на три дня в командировку. Думал, где-то что-то поохранять и все, я не знал даже, что я в Курской области. Я узнал, только уже когда два дня там пробыл, что я в 82-й бригаде и что я в Курской области", — рассказал Долгий.По его словам, в курском приграничье воюет только 82-я бригада, но из-за потерь в ее составе командование перекидывает военнослужащих из других бригад. Его отправили из Сумской области. Долгий также рассказал, что в ВСУ молодые военнослужащие без высшего образования, но при деньгах легко становятся офицерами."Ему 25-26 лет, а он уже капитан или майор", — уточнил военнопленный. Подразделения ВСУ в 05:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны на 29 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих и 74 танка.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969293214.html
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Пленный: никто не знал про Курскую область, обещали командировку на 2-3 дня
Украинское командование скрывало от военных, что их везут в Курскую область, рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ Андрей Долгий
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россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный

Пленный украинец Долгий: в ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинское командование скрывало от военнослужащих, что они направляются в Курскую область, сообщил пленный Андрей Долгий, видео предоставило Минобороны.
"Писарь мне сказал: на пару дней, на три дня в командировку. Думал, где-то что-то поохранять и все, я не знал даже, что я в Курской области. Я узнал, только уже когда два дня там пробыл, что я в 82-й бригаде и что я в Курской области", — рассказал Долгий.
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По его словам, в курском приграничье воюет только 82-я бригада, но из-за потерь в ее составе командование перекидывает военнослужащих из других бригад. Его отправили из Сумской области.
Долгий также рассказал, что в ВСУ молодые военнослужащие без высшего образования, но при деньгах легко становятся офицерами.
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"Ему 25-26 лет, а он уже капитан или майор", — уточнил военнопленный.
Подразделения ВСУ в 05:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны на 29 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих и 74 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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