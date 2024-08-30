https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html

Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный

Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный - РИА Новости, 30.08.2024

Командиры ВСУ скрывали, что везут солдат в Курскую область, заявил пленный

Украинское командование скрывало от военнослужащих, что они направляются в Курскую область, сообщил пленный Андрей Долгий, видео предоставило Минобороны. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:48

2024-08-30T09:48

2024-08-30T11:52

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинское командование скрывало от военнослужащих, что они направляются в Курскую область, сообщил пленный Андрей Долгий, видео предоставило Минобороны."Писарь мне сказал: на пару дней, на три дня в командировку. Думал, где-то что-то поохранять и все, я не знал даже, что я в Курской области. Я узнал, только уже когда два дня там пробыл, что я в 82-й бригаде и что я в Курской области", — рассказал Долгий.По его словам, в курском приграничье воюет только 82-я бригада, но из-за потерь в ее составе командование перекидывает военнослужащих из других бригад. Его отправили из Сумской области. Долгий также рассказал, что в ВСУ молодые военнослужащие без высшего образования, но при деньгах легко становятся офицерами."Ему 25-26 лет, а он уже капитан или майор", — уточнил военнопленный. Подразделения ВСУ в 05:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны на 29 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих и 74 танка.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный: никто не знал про Курскую область, обещали командировку на 2-3 дня Украинское командование скрывало от военных, что их везут в Курскую область, рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ Андрей Долгий 2024-08-30T09:48 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире