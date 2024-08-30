https://ria.ru/20240830/vsu-1969377669.html

ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД

ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД - РИА Новости, 30.08.2024

ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД

Украина обстреливает жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:47

2024-08-30T07:47

2024-08-30T09:11

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина обстреливает жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он посетил Курскую область на прошлой неделе и встретился с десятками мирных жителей, которые рассказали ему о преступлениях противника. "Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками", — сказал собеседник агентства.По данным посла, одна такая ракета несет более девяти тысяч таких шариков."Когда он взрывается над какой-то территорией, то там ничего нет — ни одного стекла не остается целым. Там машина представляет из себя просто какое-то решето. Абсолютно побитые стены вокруг и даже газовая труба была более чем в сорока местах пробита", — свидетельствует он. Мирошник назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан. "Это отдельное направление, которое отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ. Вот как раз они занимаются тем, что собирают подробно и протоколируют данные по использованию Украиной методов вооружений, которые нарушают те же конвенции, которые Украина подписала", — заключил посол. В Курской области после вторжения подразделений ВСУ 6 августа действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969372412.html

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Последствия украинских обстрелов в Курской области Видео из Курской области с разрушениями от украинских обстрелов предоставил РИА Новости посол МИД Мирошник 2024-08-30T07:47 true PT0M31S

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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, обсе, вооруженные силы украины, происшествия