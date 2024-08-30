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ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 30.08.2024 (обновлено: 09:11 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vsu-1969377669.html
ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД
ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД - РИА Новости, 30.08.2024
ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД
Украина обстреливает жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:47
2024-08-30T09:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
обсе
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина обстреливает жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он посетил Курскую область на прошлой неделе и встретился с десятками мирных жителей, которые рассказали ему о преступлениях противника. "Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками", — сказал собеседник агентства.По данным посла, одна такая ракета несет более девяти тысяч таких шариков."Когда он взрывается над какой-то территорией, то там ничего нет — ни одного стекла не остается целым. Там машина представляет из себя просто какое-то решето. Абсолютно побитые стены вокруг и даже газовая труба была более чем в сорока местах пробита", — свидетельствует он. Мирошник назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан. "Это отдельное направление, которое отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ. Вот как раз они занимаются тем, что собирают подробно и протоколируют данные по использованию Украиной методов вооружений, которые нарушают те же конвенции, которые Украина подписала", — заключил посол. В Курской области после вторжения подразделений ВСУ 6 августа действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
https://ria.ru/20240830/vsu-1969372412.html
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Последствия украинских обстрелов в Курской области
Видео из Курской области с разрушениями от украинских обстрелов предоставил РИА Новости посол МИД Мирошник
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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, обсе, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД

Мирошник: ВСУ используют для обстрелов курских домов снаряды со шрапнелью

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина обстреливает жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он посетил Курскую область на прошлой неделе и встретился с десятками мирных жителей, которые рассказали ему о преступлениях противника.
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"Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками", — сказал собеседник агентства.
По данным посла, одна такая ракета несет более девяти тысяч таких шариков.
"Когда он взрывается над какой-то территорией, то там ничего нет — ни одного стекла не остается целым. Там машина представляет из себя просто какое-то решето. Абсолютно побитые стены вокруг и даже газовая труба была более чем в сорока местах пробита", — свидетельствует он.
Мирошник назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан.
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"Это отдельное направление, которое отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ. Вот как раз они занимаются тем, что собирают подробно и протоколируют данные по использованию Украиной методов вооружений, которые нарушают те же конвенции, которые Украина подписала", — заключил посол.

Форум по сотрудничеству в области безопасности создан в 1992 году решением Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне. Это самостоятельный орган ОБСЕ, наделенный полномочиями обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности на пространстве организации и принимать по ним политически обязывающие решения.

В Курской области после вторжения подразделений ВСУ 6 августа действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовОБСЕВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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