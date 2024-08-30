ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД
Мирошник: ВСУ используют для обстрелов курских домов снаряды со шрапнелью
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина обстреливает жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он посетил Курскую область на прошлой неделе и встретился с десятками мирных жителей, которые рассказали ему о преступлениях противника.
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"Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками", — сказал собеседник агентства.
По данным посла, одна такая ракета несет более девяти тысяч таких шариков.
"Когда он взрывается над какой-то территорией, то там ничего нет — ни одного стекла не остается целым. Там машина представляет из себя просто какое-то решето. Абсолютно побитые стены вокруг и даже газовая труба была более чем в сорока местах пробита", — свидетельствует он.
Мирошник назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан.
"Это отдельное направление, которое отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ. Вот как раз они занимаются тем, что собирают подробно и протоколируют данные по использованию Украиной методов вооружений, которые нарушают те же конвенции, которые Украина подписала", — заключил посол.
Форум по сотрудничеству в области безопасности создан в 1992 году решением Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне. Это самостоятельный орган ОБСЕ, наделенный полномочиями обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности на пространстве организации и принимать по ним политически обязывающие решения.
В Курской области после вторжения подразделений ВСУ 6 августа действует режим контртеррористической операции.