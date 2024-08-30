https://ria.ru/20240830/vsu-1969372412.html

ВСУ грабят и сжигают дома жителей Курской области, заявил Мирошник

ВСУ грабят и сжигают дома жителей Курской области, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.08.2024

ВСУ грабят и сжигают дома жителей Курской области, заявил Мирошник

Украинские боевики расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которые успели эвакуироваться, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T06:07

2024-08-30T06:07

2024-08-30T08:39

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

родион мирошник

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские боевики расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которые успели эвакуироваться, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Мирошник заявил РИА Новости, что посетил Курскую область на прошлой неделе. Он отметил, что за время визита встретился с десятками мирных граждан, которые рассказали ему о преступлениях противника. "Огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. Я посещал такие дома буквально через несколько часов после нанесения ударов по обычным пустым домам. Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома", — сказал Мирошник. Он отметил, что ВСУ часто наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками. "Местные жители, которых там минимум, но с которыми я разговаривал, упоминают, что в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР и просто веселились от того, когда дома пылали", — добавил посол. "Для такого "развлечения" они выбирают территории, откуда эвакуированы люди, находят там дома получше и целенаправленно наносят по ним удары, сжигая чье-то имущество, которое человек собирал всю свою жизнь. Он создавал свое гнездо, а к этому гнезду пришли и сожгли его", — заключил Мирошник. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969107107.html

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969368086.html

россия

курская область

брянская область

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Последствия украинских обстрелов в Курской области Видео из Курской области с разрушениями от украинских обстрелов предоставил РИА Новости посол МИД Мирошник 2024-08-30T06:07 true PT0M31S

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россия, курская область, брянская область, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия