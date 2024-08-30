https://ria.ru/20240830/vsu-1969368086.html

ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области, заявил Мирошник

ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.08.2024

ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области, заявил Мирошник

Группы украинских боевиков расстреливают "как в тире" машины мирных жителей Курской области, в том числе из БТР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:48

2024-08-30T04:48

2024-08-30T09:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

родион мирошник

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группы украинских боевиков расстреливают "как в тире" машины мирных жителей Курской области, в том числе из БТР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Мирошник заявил РИА Новости, что посетил Курскую область на прошлой неделе. Он отметил, что за время визита встретился с десятками мирных граждан, которые рассказали ему о преступлениях противника. "Я могу передать слова нескольких женщин, с которыми я общался. Они в деталях описывали то, как столкнулись с целыми группами боевиков, которые были без знаков различия: они были либо в гражданской одежде, либо в камуфляже, но без знаков. Они блокировали эвакуационные трассы, расстреливали проезжающие мимо машины как в тире. Одна из пострадавших женщин, с которой я говорил, находится в больнице, потому что такой боевик перекрыл в одном месте трассу и расстреливал машины", - сказал Мирошник. Посол добавил, что есть свидетельства того, что Украина использовала БТР и танки для обстрела гражданского транспорта. "Есть данные о погибших людях, даты, места, имена и фамилии людей, которые получили серьезнейшие ранения или погибли из-за того, что их автомобили тормозили на блокпостах, их выводили в сторону, расстреливали", - отметил он. Мирошник подчеркнул, что эти данные не окончательные, российская сторона продолжает их собирать, и заверил, что виновные не уйдут от ответственности. "Мы имеем дело с абсолютно звериной стаей, которой, когда отправляли на совершение теракта, говорили: "Не ограничивайте себя, не останавливайтесь. Вы можете стрелять мужикам по ногам, расстреливать тех, кто вам не нравится. Никакой ответственности у вас не будет". Спешу разочаровать. Ответственность обязательно будет - и исполнителям преступных приказов, и тем, кто отдавал эти приказы, и режиму, который полностью санкционировал сам террористический акт", - заверил посол. Он указал, что для этих преступлений используется техника западного производства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969107107.html

https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

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Мирошник: ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области как в тире Украинские боевики без опознавательных знаков расстреливают "как в тире" гражданский транспорт в Курской области, заявил в интервью РИА Новости посол МИД Мирошник. 2024-08-30T04:48 true PT1M02S

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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия