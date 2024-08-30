https://ria.ru/20240830/voennye-1969586816.html
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую область
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую область - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую область
Находящиеся в районе Красноармейска украинские военные пожаловались на переброску части солдат для атаки на Курскую область, пишет газета Guardian. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:51
2024-08-30T19:51
2024-08-30T20:42
специальная военная операция на украине
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курская область
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Находящиеся в районе Красноармейска украинские военные пожаловались на переброску части солдат для атаки на Курскую область, пишет газета Guardian. Как сообщил изданию неназванный командир ВСУ, ситуация быстро усугубилась после нападения на российский регион."Мы страдаем", — признался он.При этом другие украинские военнослужащие рассказали газете, что коллапс на передовой связан не с атакой на Курскую область, а с усталостью солдат, некоторые из которых участвуют в боевых действиях с 2022 года. Красноармейск (украинское название — Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям Краматорском и Славянском.В среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российская армия существенно продвинулась на Красноармейском направлении, отметив, что серьезные бои идут в поселке Гродовка.
https://ria.ru/20240829/bolnitsa-1969334772.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ начали жаловаться из-за переброски части военных в Курскую область
Guardian: ВСУ у Красноармейска жалуются на переброску солдат в Курскую область