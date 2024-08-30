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ЕС повысил цель по подготовке украинских военных - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/voennye-1969552693.html
ЕС повысил цель по подготовке украинских военных
ЕС повысил цель по подготовке украинских военных - РИА Новости, 30.08.2024
ЕС повысил цель по подготовке украинских военных
Главы минобороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе в пятницу решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках тренировочной... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:18
2024-08-30T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе в пятницу решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы подготовили уже 60 тысяч украинских военных, но мы решили повысить эту цель до 75 тысяч", — сказал он.
https://ria.ru/20240830/pomosch-1969548680.html
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в мире, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
ЕС повысил цель по подготовке украинских военных

Боррель: ЕС повысил цель по подготовке украинских военных с 60 до 75 тысяч

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе в пятницу решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы подготовили уже 60 тысяч украинских военных, но мы решили повысить эту цель до 75 тысяч", — сказал он.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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