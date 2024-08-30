https://ria.ru/20240830/voennye-1969552693.html

ЕС повысил цель по подготовке украинских военных

ЕС повысил цель по подготовке украинских военных - РИА Новости, 30.08.2024

ЕС повысил цель по подготовке украинских военных

Главы минобороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе в пятницу решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках тренировочной... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:18

2024-08-30T17:18

2024-08-30T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе в пятницу решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы подготовили уже 60 тысяч украинских военных, но мы решили повысить эту цель до 75 тысяч", — сказал он.

https://ria.ru/20240830/pomosch-1969548680.html

брюссель

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в мире, брюссель, жозеп боррель, евросоюз