https://ria.ru/20240830/vezd-1969583540.html
Россия закрыла въезд для корреспондента Times Филп из-за репортажа из Суджи
Россия закрыла въезд для корреспондента Times Филп из-за репортажа из Суджи - РИА Новости, 30.08.2024
Россия закрыла въезд для корреспондента Times Филп из-за репортажа из Суджи
Россия закрывает въезд для корреспондента британского издания Times Кэтрин Филпс после того, как она посетила город Суджа Курской области и сделала оттуда... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:31
2024-08-30T19:31
2024-08-30T19:57
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия закрывает въезд для корреспондента британского издания Times Кэтрин Филпс после того, как она посетила город Суджа Курской области и сделала оттуда репортаж, говорится в комментарии посольства России в Великобритании, переданном в распоряжение РИА Новости."Сегодня в некогда уважаемой "Таймс" опубликован репортаж "корреспондентки" Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима. Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации", - говорится в комментарии дипмиссии.Для самой Филп, добавили в посольстве, въезд в Россию в дальнейшем будет закрыт.
https://ria.ru/20240830/sun-1969414564.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Лондон
Россия закрыла въезд для корреспондента Times Филп из-за репортажа из Суджи
РФ закрыла въезд для корреспондента Times Кэтрин Филп из-за репортажа из Суджи
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия закрывает въезд для корреспондента британского издания Times Кэтрин Филпс после того, как она посетила город Суджа Курской области и сделала оттуда репортаж, говорится в комментарии посольства России в Великобритании, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Сегодня в некогда уважаемой "Таймс" опубликован репортаж "корреспондентки" Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима. Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации", - говорится в комментарии дипмиссии.
Для самой Филп, добавили в посольстве, въезд в Россию в дальнейшем будет закрыт.