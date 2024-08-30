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Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:12
2024-08-30T05:12
2024-08-30T08:39
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, уточнили в ведомстве. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, рассказали в министерстве. Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где с нескольких ракурсов видно, как вертолет выпускает ракеты.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Ми-28НМ наносит удар авиаракетами по бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области
Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-08-30T05:12
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
МО: Ми-28НМ ракетами уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, уточнили в ведомстве.
По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, рассказали в министерстве.
Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где с нескольких ракурсов видно, как вертолет выпускает ракеты.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.