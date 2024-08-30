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Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024

Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:12

2024-08-30T05:12

2024-08-30T08:39

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ми-28нм

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, уточнили в ведомстве. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, рассказали в министерстве. Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где с нескольких ракурсов видно, как вертолет выпускает ракеты.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

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Ми-28НМ наносит удар авиаракетами по бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-30T05:12 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, безопасность