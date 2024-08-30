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В Польше обвинили Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни - РИА Новости, 30.08.2024
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19:48 30.08.2024 (обновлено: 19:50 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969586470.html
В Польше обвинили Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни
В Польше обвинили Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни - РИА Новости, 30.08.2024
В Польше обвинили Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни
Украина не дает согласие на эксгумацию остатков жертв Волынской резни, но в то же время разрешает эксгумацию останков солдат вермахта, заявил директор Института РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:48
2024-08-30T19:50
в мире
украина
польша
украинская повстанческая армия
волынская резня
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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Украина не дает согласие на эксгумацию остатков жертв Волынской резни, но в то же время разрешает эксгумацию останков солдат вермахта, заявил директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в интервью агентству PAP. Он напомнил, что по вопросам эксгумации жертв Волынского преступления на Украину с 2020 года было направлено девять запросов. "К сожалению, ответа не последовало", - сказал директор IPN. "Конечно, наша солидарность, симпатия и поддержка Украины однозначны в борьбе с Российской Федерацией. Также благодаря личным и институциональным отношениям естественно, что мы на стороне Украины. Однако поведение Украины и жесты, с которыми мы сталкиваемся и которые ни к чему не приводят, отсутствие согласия на захоронение жертв Волынского геноцида - это проблема, которая не может быть переложена на текущую, даже трагическую и драматическую ситуацию", - заявил Навроцкий. Он также отметил, что Украина за последнее время, например, дала согласие на эксгумацию 74 солдат вермахта, уничтоженных на ее территории во время Великой Отечественной войны. "Они согласны с эксгумацией немецких солдат, которых после 1941 года уничтожили на территории тогдашнего Советского Союза, и не согласны с эксгумацией польских жертв. Как директор IPN и историк, я не в состоянии понять, почему они не соглашаются на эксгумации польских мирных жертв в 1,3 тысячи мест, где находятся останки польских детей, женщин и стариков", - сказал Навроцкий. "Хотя бы одно согласие на эксгумацию показало бы добрую волю украинской стороны", - заключил он. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, украина, польша, украинская повстанческая армия, волынская резня
В мире, Украина, Польша, Украинская повстанческая армия, Волынская резня
В Польше обвинили Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни

IPN: Украина разрешает эксгумацию солдат вермахта, но не жертв Волынской резни

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Украина не дает согласие на эксгумацию остатков жертв Волынской резни, но в то же время разрешает эксгумацию останков солдат вермахта, заявил директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в интервью агентству PAP.
Он напомнил, что по вопросам эксгумации жертв Волынского преступления на Украину с 2020 года было направлено девять запросов. "К сожалению, ответа не последовало", - сказал директор IPN.
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"Конечно, наша солидарность, симпатия и поддержка Украины однозначны в борьбе с Российской Федерацией. Также благодаря личным и институциональным отношениям естественно, что мы на стороне Украины. Однако поведение Украины и жесты, с которыми мы сталкиваемся и которые ни к чему не приводят, отсутствие согласия на захоронение жертв Волынского геноцида - это проблема, которая не может быть переложена на текущую, даже трагическую и драматическую ситуацию", - заявил Навроцкий.
Он также отметил, что Украина за последнее время, например, дала согласие на эксгумацию 74 солдат вермахта, уничтоженных на ее территории во время Великой Отечественной войны.
"Они согласны с эксгумацией немецких солдат, которых после 1941 года уничтожили на территории тогдашнего Советского Союза, и не согласны с эксгумацией польских жертв. Как директор IPN и историк, я не в состоянии понять, почему они не соглашаются на эксгумации польских мирных жертв в 1,3 тысячи мест, где находятся останки польских детей, женщин и стариков", - сказал Навроцкий.
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"Хотя бы одно согласие на эксгумацию показало бы добрую волю украинской стороны", - заключил он.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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