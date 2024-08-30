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На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot, пишет NYT - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969583966.html
На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot, пишет NYT
На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot, пишет NYT - РИА Новости, 30.08.2024
На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot, пишет NYT
Украина в качестве версий крушения истребителя F-16 рассматривает его сбитие ЗРК Patriot самих ВСУ и техническую неисправность самолета, сообщает газета New... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:33
2024-08-30T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украина в качестве версий крушения истребителя F-16 рассматривает его сбитие ЗРК Patriot самих ВСУ и техническую неисправность самолета, сообщает газета New York Times со ссылкой на западного чиновника, знакомого с подробностями предварительного расследования. В четверг депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные данные, сообщила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит в результате ошибки ВСУ из-за отсутствия координации между подразделениями, однако военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота, который якобы "не справился с управлением". "Есть "признаки" того, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны Patriot... Одна из возможных версий... заключается в том, что Patriot мог случайно обстрелять самолет", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что другой версией крушения является техническая неисправность истребителя. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240830/rogov-1969429986.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969505481.html
https://ria.ru/20240830/f-16-1969533923.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
На Украине рассматривают версию поражения F-16 системой Patriot, пишет NYT

NYT: Украина в числе версий крушения F-16 рассматривает сбитие ЗРК Patriot

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украина в качестве версий крушения истребителя F-16 рассматривает его сбитие ЗРК Patriot самих ВСУ и техническую неисправность самолета, сообщает газета New York Times со ссылкой на западного чиновника, знакомого с подробностями предварительного расследования.
В четверг депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные данные, сообщила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит в результате ошибки ВСУ из-за отсутствия координации между подразделениями, однако военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота, который якобы "не справился с управлением".
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"Есть "признаки" того, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны Patriot... Одна из возможных версий... заключается в том, что Patriot мог случайно обстрелять самолет", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что другой версией крушения является техническая неисправность истребителя.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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