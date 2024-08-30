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На Украине в субботу введут графики отключения электроэнергии
На Украине в субботу введут графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 30.08.2024
На Украине в субботу введут графики отключения электроэнергии
Графики стабилизационных отключений электроэнергии будут применяться на Украине в субботу на протяжении всего дня, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:02
2024-08-30T19:02
2024-08-30T19:02
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Графики стабилизационных отключений электроэнергии будут применяться на Украине в субботу на протяжении всего дня, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК. "Графики отключений на 31 августа. Согласно информации от "Укрэнерго" завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток. Объемы отключений: с 16.00 до 22.00 (совпадает с мск - ред.) – две очереди. В другое время – одна очередь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Украине в субботу введут графики отключения электроэнергии
ДТЭК: графики стабилизационных отключений будут применяться на Украине в субботу