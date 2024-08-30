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На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 30.08.2024 (обновлено: 23:25 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969448997.html
На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ
На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ
Вся южная группировка ВСУ, включающая украинских военных, которые занимают позиции в районе города Красноармейска (переименован Украиной в Покровск), может быть РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:06
2024-08-30T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вся южная группировка ВСУ, включающая украинских военных, которые занимают позиции в районе города Красноармейска (переименован Украиной в Покровск), может быть уничтожена в рамках продвижения российских сил, заявил примкнувший к ВСУ бывший украинский журналист Станислав Асеев в комментарии изданию Financial Times. Станислав Асеев работал журналистом в Донецке под псевдонимом Станислав Васин. В 2017 году власти ДНР обвинили его в шпионаже, в 2019-м он был приговорен в республике к 15 годам лишения свободы, но вскоре освобожден в ходе обмена пленными и передан киевским властям. В 2023-м вступил в ряды ВСУ. "(Возможно. — Прим. ред.) уничтожение всей южной группировки сил (Украины. — Прим. ред.), а не только Покровска", — приводит слова Асеева издание. По мнению Асеева, это вызвано целым комплексом причин: "от посадки цветов вместо строительства укреплений до непонимания со стороны высшего командования проблем, очевидных каждому солдату в окопах". Он отметил, что Украина уже ничего не может сделать для Красноармейска, кроме как "эвакуировать как можно больше людей". Власти Украины 21 августа объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на подконтрольной ВСУ части ДНР из населенных пунктов Красноармейского района. Владимир Зеленский в понедельник назвал Красноармейское направление наиболее сложным для украинских войск. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в среду, что российские военные существенно продвинулись на Красноармейском направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, его население составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240827/voennyy-1968837691.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html
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красноармейск
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в мире, украина, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

Экс-журналист в рядах ВСУ допустил уничтожение южной группировки ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вся южная группировка ВСУ, включающая украинских военных, которые занимают позиции в районе города Красноармейска (переименован Украиной в Покровск), может быть уничтожена в рамках продвижения российских сил, заявил примкнувший к ВСУ бывший украинский журналист Станислав Асеев в комментарии изданию Financial Times.
Станислав Асеев работал журналистом в Донецке под псевдонимом Станислав Васин. В 2017 году власти ДНР обвинили его в шпионаже, в 2019-м он был приговорен в республике к 15 годам лишения свободы, но вскоре освобожден в ходе обмена пленными и передан киевским властям. В 2023-м вступил в ряды ВСУ.
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"(Возможно. — Прим. ред.) уничтожение всей южной группировки сил (Украины. — Прим. ред.), а не только Покровска", — приводит слова Асеева издание.
По мнению Асеева, это вызвано целым комплексом причин: "от посадки цветов вместо строительства укреплений до непонимания со стороны высшего командования проблем, очевидных каждому солдату в окопах". Он отметил, что Украина уже ничего не может сделать для Красноармейска, кроме как "эвакуировать как можно больше людей".
Власти Украины 21 августа объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на подконтрольной ВСУ части ДНР из населенных пунктов Красноармейского района.
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в среду, что российские военные существенно продвинулись на Красноармейском направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, его население составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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