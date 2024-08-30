Рейтинг@Mail.ru
Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 30.08.2024 (обновлено: 14:43 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969439398.html
Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук
Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук - РИА Новости, 30.08.2024
Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук
Владимир Зеленский вместо привлекательного государства строит концлагерь, написал председатель совета движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной киевским... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:42
2024-08-30T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
голда меир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо привлекательного государства строит концлагерь, написал председатель совета движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной киевским режимом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". Политик считает, что Зеленский, вдохновленный примером Израиля, мнит себя Моше Даяном и Голдой Меир, явно пытаясь стать отцом нации. "Параллели между становлением Израиля как государства, и тем, что пытается сделать из Украины Зеленский, легко можно провести. &lt;...&gt; Его воинственные заявления о том, что "Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира", и вообще отказ от мирных переговоров весьма похожи на формулу Голды Меир: "Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет", — написал Медведчук.По его мнению, Зеленский закладывает в украинскую государственную политику вечную войну, забывая, что Украина — это не Израиль и имеет другую историю и культуру.Он добавил, что чистка оппозиции от "непроамериканских политиков" тоже говорит о желании создать восточноевропейский Израиль на Украине. Медведчук подчеркнул, что евреи никогда бы не построили своего государства, надеясь исключительно на помощь США. Кроме того, Медведчук отметил, что израильтяне строили свою экономику, создав государство, в которое многие захотели приехать. "Зеленский построил концлагерь, из которого многие хотят убежать, и из этого построить новый Израиль на границах России не выйдет. Ему это не даст украинский народ, потому он его и уничтожает", — резюмировал Медведчук.СБУ подозревала украинского политика в госизмене и содействии терроризма. Сам Медведчук заявлял, что считает уголовные дела против него политическим преследованием. По указу Зеленского его лишили гражданства, а Рада отозвала депутатский мандат. В 2022 году Украина передала Медведчука России в рамках обмена пленными.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941678012.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
израиль
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_3bb297b6812bd73a1bd095f8435f1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, голда меир, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Голда Меир, Оппозиционная платформа - За жизнь
Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский пытается превратить Украину в восточноевропейский Израиль

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо привлекательного государства строит концлагерь, написал председатель совета движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной киевским режимом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".
Политик считает, что Зеленский, вдохновленный примером Израиля, мнит себя Моше Даяном и Голдой Меир, явно пытаясь стать отцом нации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук
15 мая, 10:31
"Параллели между становлением Израиля как государства, и тем, что пытается сделать из Украины Зеленский, легко можно провести. <...> Его воинственные заявления о том, что "Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира", и вообще отказ от мирных переговоров весьма похожи на формулу Голды Меир: "Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет", — написал Медведчук.
По его мнению, Зеленский закладывает в украинскую государственную политику вечную войну, забывая, что Украина — это не Израиль и имеет другую историю и культуру.
Он добавил, что чистка оппозиции от "непроамериканских политиков" тоже говорит о желании создать восточноевропейский Израиль на Украине.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук
23 апреля, 08:35
Медведчук подчеркнул, что евреи никогда бы не построили своего государства, надеясь исключительно на помощь США. Кроме того, Медведчук отметил, что израильтяне строили свою экономику, создав государство, в которое многие захотели приехать.
"Зеленский построил концлагерь, из которого многие хотят убежать, и из этого построить новый Израиль на границах России не выйдет. Ему это не даст украинский народ, потому он его и уничтожает", — резюмировал Медведчук.
СБУ подозревала украинского политика в госизмене и содействии терроризма. Сам Медведчук заявлял, что считает уголовные дела против него политическим преследованием. По указу Зеленского его лишили гражданства, а Рада отозвала депутатский мандат. В 2022 году Украина передала Медведчука России в рамках обмена пленными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
24 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукГолда МеирОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала