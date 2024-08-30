Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский пытается превратить Украину в восточноевропейский Израиль
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо привлекательного государства строит концлагерь, написал председатель совета движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной киевским режимом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".
Политик считает, что Зеленский, вдохновленный примером Израиля, мнит себя Моше Даяном и Голдой Меир, явно пытаясь стать отцом нации.
"Параллели между становлением Израиля как государства, и тем, что пытается сделать из Украины Зеленский, легко можно провести. <...> Его воинственные заявления о том, что "Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира", и вообще отказ от мирных переговоров весьма похожи на формулу Голды Меир: "Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет", — написал Медведчук.
По его мнению, Зеленский закладывает в украинскую государственную политику вечную войну, забывая, что Украина — это не Израиль и имеет другую историю и культуру.
Он добавил, что чистка оппозиции от "непроамериканских политиков" тоже говорит о желании создать восточноевропейский Израиль на Украине.
Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук
23 апреля, 08:35
Медведчук подчеркнул, что евреи никогда бы не построили своего государства, надеясь исключительно на помощь США. Кроме того, Медведчук отметил, что израильтяне строили свою экономику, создав государство, в которое многие захотели приехать.
"Зеленский построил концлагерь, из которого многие хотят убежать, и из этого построить новый Израиль на границах России не выйдет. Ему это не даст украинский народ, потому он его и уничтожает", — резюмировал Медведчук.
СБУ подозревала украинского политика в госизмене и содействии терроризма. Сам Медведчук заявлял, что считает уголовные дела против него политическим преследованием. По указу Зеленского его лишили гражданства, а Рада отозвала депутатский мандат. В 2022 году Украина передала Медведчука России в рамках обмена пленными.
Украина сжигает последние мосты
24 августа, 08:00