https://ria.ru/20240830/ukraina-1969439398.html

Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук

Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук - РИА Новости, 30.08.2024

Зеленский превращает Украину в концлагерь, заявил Медведчук

Владимир Зеленский вместо привлекательного государства строит концлагерь, написал председатель совета движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной киевским... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:42

2024-08-30T12:42

2024-08-30T14:43

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо привлекательного государства строит концлагерь, написал председатель совета движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной киевским режимом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". Политик считает, что Зеленский, вдохновленный примером Израиля, мнит себя Моше Даяном и Голдой Меир, явно пытаясь стать отцом нации. "Параллели между становлением Израиля как государства, и тем, что пытается сделать из Украины Зеленский, легко можно провести. <...> Его воинственные заявления о том, что "Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира", и вообще отказ от мирных переговоров весьма похожи на формулу Голды Меир: "Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет", — написал Медведчук.По его мнению, Зеленский закладывает в украинскую государственную политику вечную войну, забывая, что Украина — это не Израиль и имеет другую историю и культуру.Он добавил, что чистка оппозиции от "непроамериканских политиков" тоже говорит о желании создать восточноевропейский Израиль на Украине. Медведчук подчеркнул, что евреи никогда бы не построили своего государства, надеясь исключительно на помощь США. Кроме того, Медведчук отметил, что израильтяне строили свою экономику, создав государство, в которое многие захотели приехать. "Зеленский построил концлагерь, из которого многие хотят убежать, и из этого построить новый Израиль на границах России не выйдет. Ему это не даст украинский народ, потому он его и уничтожает", — резюмировал Медведчук.СБУ подозревала украинского политика в госизмене и содействии терроризма. Сам Медведчук заявлял, что считает уголовные дела против него политическим преследованием. По указу Зеленского его лишили гражданства, а Рада отозвала депутатский мандат. В 2022 году Украина передала Медведчука России в рамках обмена пленными.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941678012.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, голда меир, оппозиционная платформа - за жизнь