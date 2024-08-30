https://ria.ru/20240830/ukraina-1969393605.html

Страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине, заявил Боррель

Страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 30.08.2024

Страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран союза в Брюсселе посетовал, что европейские государства истощили РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:07

2024-08-30T10:07

2024-08-30T11:35

евросоюз

украина

в мире

брюссель

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран союза в Брюсселе посетовал, что европейские государства истощили свои военные запасы из-за поставок Украине."Вы не можете себе представить усилия, которые предпринимают европейские страны для помощи Украине, объемы военных поставок на Украину. Мы истощили наши запасы, должны их пополнить. Мы уже достигли 700 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Мы пока не достигли цели (миллион снарядов. — Прим. ред.), но мы наращиваем производство", — сказал он.Кроме того, на фоне своего вчерашнего призыва согласовать единую позицию о снятии "всех ограничений" для Киева на удары европейским оружием по российской территории Боррель заявил, что никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией.По его словам, страны Евросоюза "просто поддерживают Украину", так как стороны конфликта должны иметь равные возможности.Как заявляли в Москве, поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

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евросоюз, украина, в мире, брюссель, жозеп боррель