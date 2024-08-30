В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ
WP назвала крушение истребителя F-16 ВС Украины серьезным ударом для Киева
© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Крушение F-16 стало большим ударом по Украине, пишет The Washington Post.
"Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины", — говорится в публикации.
"Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что погибший летчик Алексей Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16.
Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.