https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html

В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

Крушение F-16 стало большим ударом по Украине, пишет The Washington Post."Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:42

2024-08-30T09:42

2024-08-30T16:45

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Крушение F-16 стало большим ударом по Украине, пишет The Washington Post."Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что погибший летчик Алексей Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16. Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381638.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16