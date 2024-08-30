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В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 30.08.2024 (обновлено: 16:45 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html
В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ
В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ
Крушение F-16 стало большим ударом по Украине, пишет The Washington Post."Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:42
2024-08-30T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Крушение F-16 стало большим ударом по Украине, пишет The Washington Post."Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что погибший летчик Алексей Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16. Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381638.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16
В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ

WP назвала крушение истребителя F-16 ВС Украины серьезным ударом для Киева

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Крушение F-16 стало большим ударом по Украине, пишет The Washington Post.

"Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины", — говорится в публикации.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
На Украине разгорелся скандал после крушения F-16
Вчера, 08:53
В статье отмечается, что погибший летчик Алексей Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16.

Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского
Вчера, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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