https://ria.ru/20240830/ukraina-1969386371.html

Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку

Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку - РИА Новости, 30.08.2024

Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку

Западная помощь Киеву превысила $200 млрд, американское оружие вовсю используется при ударах по гражданским объектам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:23

2024-08-30T09:23

2024-08-30T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

михаил евдокимов

джо байден

сергей лавров

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БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Западная помощь Киеву превысила $200 млрд, американское оружие вовсю используется при ударах по гражданским объектам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. "Западная помощь киевскому режиму уже превысила 200 миллиардов долларов. К сожалению, американское оружие уже вовсю используется (при ударах - ред.) по гражданским объектам на российской территории. Президент США Джо Байден назвал эти поставки "разумной инвестицией", целью которых является ослабить Россию", - сказал российский дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, михаил евдокимов, джо байден, сергей лавров, нато