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Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969386371.html
Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку
Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку - РИА Новости, 30.08.2024
Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку
Западная помощь Киеву превысила $200 млрд, американское оружие вовсю используется при ударах по гражданским объектам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:23
2024-08-30T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
михаил евдокимов
джо байден
сергей лавров
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БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Западная помощь Киеву превысила $200 млрд, американское оружие вовсю используется при ударах по гражданским объектам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. "Западная помощь киевскому режиму уже превысила 200 миллиардов долларов. К сожалению, американское оружие уже вовсю используется (при ударах - ред.) по гражданским объектам на российской территории. Президент США Джо Байден назвал эти поставки "разумной инвестицией", целью которых является ослабить Россию", - сказал российский дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сша, михаил евдокимов, джо байден, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Михаил Евдокимов, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Помощь Запада Киеву превысила 200 миллиардов долларов, заявил посол в Баку

Посол Евдокимов: западная помощь Киеву превысила $200 миллиардов

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Западная помощь Киеву превысила $200 млрд, американское оружие вовсю используется при ударах по гражданским объектам РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
"Западная помощь киевскому режиму уже превысила 200 миллиардов долларов. К сожалению, американское оружие уже вовсю используется (при ударах - ред.) по гражданским объектам на российской территории. Президент США Джо Байден назвал эти поставки "разумной инвестицией", целью которых является ослабить Россию", - сказал российский дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМихаил ЕвдокимовДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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