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В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 30.08.2024 (обновлено: 09:01 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969382224.html
В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту
В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту - РИА Новости, 30.08.2024
В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту
Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, заявил в пятницу глава Полтавской областной военной администрации Филипп РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:00
2024-08-30T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, заявил в пятницу глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Согласно сообщению, опубликованному им в Telegram-канале, Полтавская область подверглась ударам в ночь на пятницу. "Ночью враг нанес удары... по промышленному объекту", - написал Пронин, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта

© iStock.com / KonoplytskaПанорама Полтавы, Украина
Панорама Полтавы, Украина - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / Konoplytska
Панорама Полтавы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, заявил в пятницу глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
Согласно сообщению, опубликованному им в Telegram-канале, Полтавская область подверглась ударам в ночь на пятницу.
"Ночью враг нанес удары... по промышленному объекту", - написал Пронин, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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