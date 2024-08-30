https://ria.ru/20240830/ukraina-1969382224.html

В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту

В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту - РИА Новости, 30.08.2024

В Полтавской области нанесли удары по промышленному объекту

Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, заявил в пятницу глава Полтавской областной военной администрации Филипп РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:00

2024-08-30T09:00

2024-08-30T09:01

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, заявил в пятницу глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Согласно сообщению, опубликованному им в Telegram-канале, Полтавская область подверглась ударам в ночь на пятницу. "Ночью враг нанес удары... по промышленному объекту", - написал Пронин, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381638.html

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в мире, полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины