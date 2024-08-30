https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381638.html

На Украине разгорелся скандал после крушения F-16

На Украине разгорелся скандал после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

На Украине разгорелся скандал после крушения F-16

На Украине потребовали завести дело на нардепа Марьяну Безуглую после ее слов о F-16, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:53

2024-08-30T08:53

2024-08-30T16:28

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине потребовали завести дело на нардепа Марьяну Безуглую после ее слов о F-16, пишет "Страна.ua". Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал СБУ и ГБР открыть дело против депутата Рады Марьяны Безуглой. Так он прокомментировал ее информацию о том, что первый F-16 на Украине сбила дружественным огнем ракета ПВО "Patriot". "Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!" – заявил он. Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16