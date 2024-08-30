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На Украине разгорелся скандал после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 30.08.2024 (обновлено: 16:28 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381638.html
На Украине разгорелся скандал после крушения F-16
На Украине разгорелся скандал после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
На Украине разгорелся скандал после крушения F-16
На Украине потребовали завести дело на нардепа Марьяну Безуглую после ее слов о F-16, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:53
2024-08-30T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине потребовали завести дело на нардепа Марьяну Безуглую после ее слов о F-16, пишет "Страна.ua". Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал СБУ и ГБР открыть дело против депутата Рады Марьяны Безуглой. Так он прокомментировал ее информацию о том, что первый F-16 на Украине сбила дружественным огнем ракета ПВО "Patriot". "Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!" – заявил он. Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16
На Украине разгорелся скандал после крушения F-16

На Украине потребовали завести дело на Безуглую после ее слов о крушении F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине потребовали завести дело на нардепа Марьяну Безуглую после ее слов о F-16, пишет "Страна.ua".
Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал СБУ и ГБР открыть дело против депутата Рады Марьяны Безуглой. Так он прокомментировал ее информацию о том, что первый F-16 на Украине сбила дружественным огнем ракета ПВО "Patriot".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В США сделали тревожное заявление после крушения F-16 ВСУ
Вчера, 09:42
"Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!" – заявил он.

Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского
Вчера, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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