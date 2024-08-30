На Украине разгорелся скандал после крушения F-16
На Украине потребовали завести дело на Безуглую после ее слов о крушении F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине потребовали завести дело на нардепа Марьяну Безуглую после ее слов о F-16, пишет "Страна.ua".
Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал СБУ и ГБР открыть дело против депутата Рады Марьяны Безуглой. Так он прокомментировал ее информацию о том, что первый F-16 на Украине сбила дружественным огнем ракета ПВО "Patriot".
"Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!" – заявил он.
Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.