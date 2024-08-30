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В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 30.08.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу предприятие получило повреждение в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:51
2024-08-30T08:51
2024-08-30T08:51
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу предприятие получило повреждение в результате взрывов. Согласно сообщению, Никопольский район области подвергся ударам в ночь на пятницу. "Повреждено предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении предприятия из-за взрывов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале
, что в ночь на пятницу предприятие получило повреждение в результате взрывов.
Согласно сообщению, Никопольский район области подвергся ударам в ночь на пятницу. "Повреждено предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.