https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381493.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 30.08.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу предприятие получило повреждение в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:51

2024-08-30T08:51

2024-08-30T08:51

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в мире

вооруженные силы рф

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу предприятие получило повреждение в результате взрывов. Согласно сообщению, Никопольский район области подвергся ударам в ночь на пятницу. "Повреждено предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина