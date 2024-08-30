https://ria.ru/20240830/ufa-1969391932.html

Лучших экспортеров Поволжья наградили в Уфе

Лучших экспортеров Поволжья наградили в Уфе - РИА Новости, 30.08.2024

Лучших экспортеров Поволжья наградили в Уфе

Церемония награждения лучших экспортеров Приволжского федерального округа состоялась 29 августа в столице Башкортостана Уфе и собрала победителей и призеров... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:03

2024-08-30T10:03

2024-08-30T10:03

российский экспортный центр (рэц)

уфа

экономика

россия

андрей назаров

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Церемония награждения лучших экспортеров Приволжского федерального округа состоялась 29 августа в столице Башкортостана Уфе и собрала победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" этого округа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Всего наград были удостоены представители 58 призеров в 20 номинациях", - говорится в сообщении.Лучшие компании с достижениями поздравили премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева, и.о. директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности РФ Артур Галиуллин, главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Алексей Касьянов, исполнительный директор по стратегическому развитию Башкирского союза промышленников и предпринимателей Марат Бикбаев, председатель Башкортостанского регионального отделения "Деловой России" Айдар Зубаиров, исполнительный директор совета Башкирского регионального отделения "Опоры России" Елена Мавлютова."От имени Российского экспортного центра искренне поздравляю вас с впечатляющими результатами и выражаю глубокую благодарность за ваш вклад в продвижение бренда "Сделано в России" на мировой арене. Мы стремимся создать благоприятные условия для развития экспортного потенциала нашей страны и всегда готовы оказать вам необходимую поддержку. Желаю всем присутствующим дальнейших успехов и надеюсь на плодотворное сотрудничество на предстоящем форуме "Сделано в России". Вместе мы будем продолжать укреплять позиции российских экспортеров на международном рынке, способствуя экономическому росту и процветанию нашей страны!", - отметил Солодов."Актуальность всероссийской премии "Экспортер года" выросла на фоне геополитических изменений - в наше время быть экспортером означает принять серьезный вызов. При этом уже понятно, и мы это видим, что с наложением санкций и ограничений мы открываем новые возможности для себя, развиваем логистику и обзаводимся надежными партнерами", - сказал в свою очередь Назаров.Призеров также приветствовали музы экспорта. Они олицетворяют наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса на внешних рынках: машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT. Каждая из них появилась с одной целью - вдохновить предпринимателей на новые свершения и призвать их к покорению новых вершин.Кроме того, состоялась презентация уникальной выставки, на которой были представлены работы, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ). ИИ спрогнозировал, как будет выглядеть экспорт Приволжского федерального округа в будущем. Экспонаты выставки - визуализации, демонстрирующие потенциал экспортных отраслей ПФО. Для большей наглядности некоторые работы сопровождались современными экспортными товарами округа, подчеркивая связь между технологическим прогрессом и экономическим развитием Поволжья.В рамках мероприятия также прошла пленарная дискуссия на тему "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта". В деловую программу представители РЭЦ включили и мастер-класс для экспортеров по цифровым решениям в экспорте. В частности, представителям компаний презентовали возможности государственной платформы "Мой экспорт". Эта экосистема предлагает российским экспортерам широкий спектр услуг, начиная от информационной поддержки и заканчивая конкретными инструментами, в том числе с господдержкой, для входа на новые рынки. В настоящее время на платформе зарегистрировано более 6,6 компаний из Приволжского федерального округа. Им оказано почти 100 тысяч услуг. Особенно активно услугами платформы пользуются экспортеры из Башкортостана, Оренбургской и Кировской областей."Напомним, Всероссийская премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и в интеллектуальной деятельности", - добавляется в сообщении.Премия "Экспортер года" - это символ государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа. Первый - на уровне каждого из восьми федеральных округов, затем из числа компаний, занявших победные первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Победителей федерального этапа наградят уже в Москве на международном форуме "Сделано в России", который пройдет 14 октября. Регистрация на форум доступна на официальном сайте.

https://ria.ru/20240829/rets-1969268821.html

https://ria.ru/20240829/ii-1969226521.html

https://ria.ru/20240828/eksport-1968977670.html

https://ria.ru/20240828/rets-1969031753.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), уфа, экономика, россия, андрей назаров