https://ria.ru/20240830/udary-1969375466.html

В Госдуме осудили призыв Борреля снять ограничения на удары по России

В Госдуме осудили призыв Борреля снять ограничения на удары по России - РИА Новости, 30.08.2024

В Госдуме осудили призыв Борреля снять ограничения на удары по России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственным и чудовищным по своим последствиям призыв главы дипломатии ЕС... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:10

2024-08-30T07:10

2024-08-30T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственным и чудовищным по своим последствиям призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля снять ограничения на удары западным оружием по России. Ранее Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России. "Выживший из ума Боррель, путаясь в терминологии, перед уходом в отставку осенью этого года, решил плеснуть бензина на горячие головы нелегитимного киевского режима, по принципу "после меня хоть потоп". Его призыв к снятию всех ограничений, сначала по дальности, потом по мощности, на удары ВСУ оружием НАТО по территории Российской Федерации, безответственен и чудовищен по своим последствиям", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, даже в Евросоюзе нашлись трезвые лидеры, которые испугались такой игры с огнем. "В 75-летие первого испытания атомной бомбы в СССР они не поддержали крайне агрессивную идею Борреля, то ли из чувства здравого рассудка, а скорее всего, из страха перед справедливым возмездием русского оружия", - сказал депутат. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

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в мире, ссср, россия, киев, жозеп боррель, леонид ивлев, сергей лавров, госдума рф