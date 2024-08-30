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Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам - РИА Новости, 30.08.2024
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14:59 30.08.2024 (обновлено: 15:09 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969501818.html
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам - РИА Новости, 30.08.2024
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам
Включить новые единые учебники по истории в федеральный перечень планируется в декабре 2024 года, учеба по ним начнется с 1 сентября 2025 года, заявил министр... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:59
2024-08-30T15:09
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Включить новые единые учебники по истории в федеральный перечень планируется в декабре 2024 года, учеба по ним начнется с 1 сентября 2025 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Поэтому работа завершена. У нас с сентября будет апробация в школах учебника, причем в разных регионах. По итогам апробации будут внесены уточнения при необходимости. Мы их все обобщим, еще раз проведем обсуждение с педагогическим научным, экспертным сообществом. И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников", - сказал Кравцов на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов и учреждений СПО.
https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969497724.html
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общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам

Кравцов: новые учебники по истории включат в федеральный перечень в декабре

© Фото : РИА НовостиНовые единые учебники по истории
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : РИА Новости
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Включить новые единые учебники по истории в федеральный перечень планируется в декабре 2024 года, учеба по ним начнется с 1 сентября 2025 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Поэтому работа завершена. У нас с сентября будет апробация в школах учебника, причем в разных регионах. По итогам апробации будут внесены уточнения при необходимости. Мы их все обобщим, еще раз проведем обсуждение с педагогическим научным, экспертным сообществом. И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников", - сказал Кравцов на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов и учреждений СПО.
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов
Вчера, 14:52
 
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