https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969501818.html
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам - РИА Новости, 30.08.2024
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам
Включить новые единые учебники по истории в федеральный перечень планируется в декабре 2024 года, учеба по ним начнется с 1 сентября 2025 года, заявил министр... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:59
2024-08-30T14:59
2024-08-30T15:09
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969497504_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_d61c8fb680bfde36a6b80bc4cf116db6.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Включить новые единые учебники по истории в федеральный перечень планируется в декабре 2024 года, учеба по ним начнется с 1 сентября 2025 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Поэтому работа завершена. У нас с сентября будет апробация в школах учебника, причем в разных регионах. По итогам апробации будут внесены уточнения при необходимости. Мы их все обобщим, еще раз проведем обсуждение с педагогическим научным, экспертным сообществом. И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников", - сказал Кравцов на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов и учреждений СПО.
https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969497724.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969497504_148:0:1133:739_1920x0_80_0_0_71d4a45301f891ab0a0e360e168af05e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам
Кравцов: новые учебники по истории включат в федеральный перечень в декабре