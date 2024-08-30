https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969501818.html

Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам

Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам - РИА Новости, 30.08.2024

Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам

Включить новые единые учебники по истории в федеральный перечень планируется в декабре 2024 года, учеба по ним начнется с 1 сентября 2025 года, заявил министр... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:59

2024-08-30T14:59

2024-08-30T15:09

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россия

сергей кравцов

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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сн_образование

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Включить новые единые учебники по истории в федеральный перечень планируется в декабре 2024 года, учеба по ним начнется с 1 сентября 2025 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Поэтому работа завершена. У нас с сентября будет апробация в школах учебника, причем в разных регионах. По итогам апробации будут внесены уточнения при необходимости. Мы их все обобщим, еще раз проведем обсуждение с педагогическим научным, экспертным сообществом. И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников", - сказал Кравцов на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9 классов и учреждений СПО.

https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969497724.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование