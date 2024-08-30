https://ria.ru/20240830/tusk-1969489733.html

Туск связал вступление Украины в ЕС с решением вопроса Волынской резни

Туск связал вступление Украины в ЕС с решением вопроса Волынской резни - РИА Новости, 30.08.2024

Туск связал вступление Украины в ЕС с решением вопроса Волынской резни

Урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз, заявил журналистам премьер-министр РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:37

2024-08-30T14:37

2024-08-30T14:37

в мире

украина

польша

дональд туск

дмитрий кулеба

украинская повстанческая армия

евросоюз

волынская резня

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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. В среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. При этом он выразил пожелание, чтобы польская сторона тоже "чтила" украинцев. Вопросы истории министр предложил "оставить историкам". В ответ на это вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, пока не получит согласия на эксгумацию жертв Волынской резни. "Я однозначно негативно оцениваю то, что сказал украинский министр иностранных дел как по вопросу интерпретации истории, так и по проблеме эксгумаций. Украина должна будет так или иначе пойти навстречу польским ожиданиям. Это необходимые элементы для того, чтобы хорошо организовать польско-украинские отношения", - сказал Туск. Украина должна будет заручиться согласием всех стран на вступление в Европейский союз, в том числе согласием Польши, отметил он. "Вице-премьер Косиняк-Камыш не открыл Америки. Украина не будет членом Европейского союза без польского согласия. Украина должна будет соответствовать стандартам, а они многогранны, и это не только вопросы торговли, границы, экономики. Это также вопросы стандартов, я бы сказал, культурно-политических. Не было бы Европейского союза без правды между немцами и французами, между немцами и поляками, хоть еще и имеются обоснованные ожидания с нашей стороны в отношении Германии", – добавил Туск. По его словам, Украина не сможет стать членом "европейской семьи", пока не начнет уважать культурно-политические "стандарты" ЕС. "Украинцы при всем нашем уважении и нашей поддержке их военных усилий должны понять, что присоединение к Европейскому союзу – это также присоединение к политической культуре и исторической культуре. Так что пока не будет уважения этих стандартов со стороны Украины, то Украина не станет членом европейской семьи. Я верю, что Украина рано или поздно, а скорее рано, придет к этому выводу", - заключил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240829/kuleba-1969280198.html

https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

https://ria.ru/20240701/plennyy-1956542566.html

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в мире, украина, польша, дональд туск, дмитрий кулеба, украинская повстанческая армия, евросоюз, волынская резня