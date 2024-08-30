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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 30.08.2024 (обновлено: 10:03 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/trevoga-1969391435.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:02
2024-08-30T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской области прозвучала в 09.39 мск. В 09.47 тревога была объявлена в остальных упомянутых регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев на Украине
Город Николаев на Украине - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской области прозвучала в 09.39 мск. В 09.47 тревога была объявлена в остальных упомянутых регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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