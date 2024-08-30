В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев на Украине
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской области прозвучала в 09.39 мск. В 09.47 тревога была объявлена в остальных упомянутых регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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