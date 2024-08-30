https://ria.ru/20240830/trevoga-1969391435.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:02

2024-08-30T10:02

2024-08-30T10:03

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николаевская область

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской области прозвучала в 09.39 мск. В 09.47 тревога была объявлена в остальных упомянутых регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины