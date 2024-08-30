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Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
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11:53 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/tramp-1969423706.html
Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ
Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ
Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп в своей новой книге написал, что "хорошо ладил" с президентом России... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:53
2024-08-30T11:53
в мире
сша
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украина
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп в своей новой книге написал, что "хорошо ладил" с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал NBC News со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу Трампа. По данным американских СМИ, новая книга экс-президента "Спасти Америку" выйдет 3 сентября. В ней будут представлены фотографии ключевых моментов его политической карьеры. "Владимир – властный лидер, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили", - будет гласить, по данным NBC News, подпись Трампа к его фотографии с Владимиром Путиным. Отмечается, что под изображением Трамп еще раз подчеркнет, что эскалации конфликта на Украине не было бы, если бы Трамп был президентом. Кроме того, в книге будет размещена фотография с лидером КНДР Ким Чен Ыном с подписью "Мы очень хорошо узнали друг друга за очень короткий промежуток времени". По данным телеканала, будет также опубликована фотография с председателем КНР Си Цзиньпином с комментарием "У меня были прекрасные отношения с Китаем". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
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Новости
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РИА Новости
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ

NBC News: Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп в своей новой книге написал, что "хорошо ладил" с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал NBC News со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу Трампа.
По данным американских СМИ, новая книга экс-президента "Спасти Америку" выйдет 3 сентября. В ней будут представлены фотографии ключевых моментов его политической карьеры.
«
"Владимир – властный лидер, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили", - будет гласить, по данным NBC News, подпись Трампа к его фотографии с Владимиром Путиным. Отмечается, что под изображением Трамп еще раз подчеркнет, что эскалации конфликта на Украине не было бы, если бы Трамп был президентом.
Кроме того, в книге будет размещена фотография с лидером КНДР Ким Чен Ыном с подписью "Мы очень хорошо узнали друг друга за очень короткий промежуток времени". По данным телеканала, будет также опубликована фотография с председателем КНР Си Цзиньпином с комментарием "У меня были прекрасные отношения с Китаем".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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