Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ
NBC News: Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп в своей новой книге написал, что "хорошо ладил" с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал NBC News со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу Трампа.
По данным американских СМИ, новая книга экс-президента "Спасти Америку" выйдет 3 сентября. В ней будут представлены фотографии ключевых моментов его политической карьеры.
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"Владимир – властный лидер, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили", - будет гласить, по данным NBC News, подпись Трампа к его фотографии с Владимиром Путиным. Отмечается, что под изображением Трамп еще раз подчеркнет, что эскалации конфликта на Украине не было бы, если бы Трамп был президентом.
Кроме того, в книге будет размещена фотография с лидером КНДР Ким Чен Ыном с подписью "Мы очень хорошо узнали друг друга за очень короткий промежуток времени". По данным телеканала, будет также опубликована фотография с председателем КНР Си Цзиньпином с комментарием "У меня были прекрасные отношения с Китаем".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
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