https://ria.ru/20240830/tramp-1969423706.html

Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ

Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024

Трамп в новой книге написал, что хорошо ладил с Путиным, пишут СМИ

Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп в своей новой книге написал, что "хорошо ладил" с президентом России... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:53

2024-08-30T11:53

2024-08-30T11:53

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дональд трамп

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп в своей новой книге написал, что "хорошо ладил" с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал NBC News со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу Трампа. По данным американских СМИ, новая книга экс-президента "Спасти Америку" выйдет 3 сентября. В ней будут представлены фотографии ключевых моментов его политической карьеры. "Владимир – властный лидер, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили", - будет гласить, по данным NBC News, подпись Трампа к его фотографии с Владимиром Путиным. Отмечается, что под изображением Трамп еще раз подчеркнет, что эскалации конфликта на Украине не было бы, если бы Трамп был президентом. Кроме того, в книге будет размещена фотография с лидером КНДР Ким Чен Ыном с подписью "Мы очень хорошо узнали друг друга за очень короткий промежуток времени". По данным телеканала, будет также опубликована фотография с председателем КНР Си Цзиньпином с комментарием "У меня были прекрасные отношения с Китаем". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)