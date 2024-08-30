https://ria.ru/20240830/tramp-1969377927.html

Трамп подал прошение о переносе дела о фальсификации документов

Трамп подал прошение о переносе дела о фальсификации документов - РИА Новости, 30.08.2024

Трамп подал прошение о переносе дела о фальсификации документов

Бывший президент США Дональд Трамп подал прошение о переносе уголовного дела о фальсификации им документов из районного суда Нью-Йорка в федеральный суд,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:54

2024-08-30T07:54

2024-08-30T07:54

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал прошение о переносе уголовного дела о фальсификации им документов из районного суда Нью-Йорка в федеральный суд, сообщает газета New York Times. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Вынесение приговора в суде Манхэттена запланировано на 18 сентября - всего за полтора месяца до дня президентских выборов 5 ноября. "Продолжающиеся судебные разбирательства нанесут прямой и непоправимый вред президенту Трампу, лидирующему кандидату на президентских выборах 2024 года, и избирателям далеко за пределами Манхэттена", - говорится в ходатайстве адвокатов Трампа, которое цитирует газета. Как отмечается, ходатайство было подано в то время, когда юридическая команда Трампа ожидает результатов попытки отложить вынесение приговора. В середине августа Трамп просил судью штата отложить вынесение приговора до окончания выборов. Ожидалось, что судья вынесет решение по просьбе об отсрочке на следующей неделе, и пока неясно, помешает ли этому федеральное ходатайство Трампа, отмечает газета. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений по делу о выплатах и фальсификациях - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240823/tramp-1968145309.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп