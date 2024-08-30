https://ria.ru/20240830/tramp-1969365209.html

Трамп назвал главную проблему США и всего мира

Трамп назвал главную проблему США и всего мира - РИА Новости, 30.08.2024

Трамп назвал главную проблему США и всего мира

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие главное проблемой как своей страны, так и всего мира,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:51

2024-08-30T03:51

2024-08-30T11:35

сша

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дональд трамп

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у цянь

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие главное проблемой как своей страны, так и всего мира, указав на необходимость позаботиться о том, что оно никогда не будет использовано."По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.При этом США до сих пор остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп выразил уверенность, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии "догнать США".Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Официальный представитель МО КНР У Цянь заявил, что в вопросе распространения ядерного оружия Штаты придерживаются двойных стандартов, что угрожает глобальной стратстабильности.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969364923.html

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

сша

висконсин

китай

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сша, в мире, дональд трамп, висконсин, китай, джо байден, у цянь