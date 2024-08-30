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Трамп назвал главную проблему США и всего мира - РИА Новости, 30.08.2024
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03:51 30.08.2024 (обновлено: 11:35 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/tramp-1969365209.html
Трамп назвал главную проблему США и всего мира
Трамп назвал главную проблему США и всего мира - РИА Новости, 30.08.2024
Трамп назвал главную проблему США и всего мира
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие главное проблемой как своей страны, так и всего мира,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:51
2024-08-30T11:35
сша
в мире
дональд трамп
висконсин
китай
джо байден
у цянь
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие главное проблемой как своей страны, так и всего мира, указав на необходимость позаботиться о том, что оно никогда не будет использовано."По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.При этом США до сих пор остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп выразил уверенность, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии "догнать США".Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Официальный представитель МО КНР У Цянь заявил, что в вопросе распространения ядерного оружия Штаты придерживаются двойных стандартов, что угрожает глобальной стратстабильности.
https://ria.ru/20240830/ssha-1969364923.html
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сша, в мире, дональд трамп, висконсин, китай, джо байден, у цянь
США, В мире, Дональд Трамп, Висконсин, Китай, Джо Байден, У Цянь
Трамп назвал главную проблему США и всего мира

Трамп: важно гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками, штат Висконсин. 30 августа 2024
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками, штат Висконсин. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками, штат Висконсин. 30 августа 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие главное проблемой как своей страны, так и всего мира, указав на необходимость позаботиться о том, что оно никогда не будет использовано.
"По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Трамп заявил, что Харрис не производит впечатление лидера США
Вчера, 03:40
При этом США до сих пор остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.
Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп выразил уверенность, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии "догнать США".
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Официальный представитель МО КНР У Цянь заявил, что в вопросе распространения ядерного оружия Штаты придерживаются двойных стандартов, что угрожает глобальной стратстабильности.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
Вчера, 01:02
 
СШАВ миреДональд ТрампВисконсинКитайДжо БайденУ Цянь
 
 
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