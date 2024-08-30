Трамп назвал главную проблему США и всего мира
Трамп: важно гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками, штат Висконсин. 30 августа 2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками, штат Висконсин. 30 августа 2024
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие главное проблемой как своей страны, так и всего мира, указав на необходимость позаботиться о том, что оно никогда не будет использовано.
"По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.
При этом США до сих пор остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.
Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп выразил уверенность, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии "догнать США".
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Официальный представитель МО КНР У Цянь заявил, что в вопросе распространения ядерного оружия Штаты придерживаются двойных стандартов, что угрожает глобальной стратстабильности.