https://ria.ru/20240830/tragediya-1969377315.html
В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка, возбуждено дело
В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка, возбуждено дело - РИА Новости, 30.08.2024
В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка, возбуждено дело
Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти обнаружены в пермском Чусовом, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:43
2024-08-30T07:43
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ПЕРМЬ, 30 авг - РИА Новости. Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти обнаружены в пермском Чусовом, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.Правоохранители устанавливают местонахождение человека, совершившего преступление.В пермских пабликах в соцсетях размещена ориентировка на подозреваемого в двойном убийстве местном жителе 1996 года рождения. В опубликованном пользователями документе, имеющем отметки чусовского отдела полиции, перечислены персональные данные подозреваемого, а также сказано, что он был одет в белую олимпийку, черные штаны, жилетку, имел поясную сумку цвета хаки. Из данных в ориентировке следует, что убитая женщина с дочкой проживали в квартире двухэтажного дома блочного типа, построенного в 1955 году. Строение находится буквально в нескольких метрах от железнодорожного вокзала.
https://ria.ru/20240829/migrant-1969324305.html
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происшествия, чусовой, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чусовой, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка, возбуждено дело
В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти
ПЕРМЬ, 30 авг - РИА Новости. Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти обнаружены в пермском Чусовом, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают местонахождение человека, совершившего преступление.
В пермских пабликах в соцсетях размещена ориентировка на подозреваемого в двойном убийстве местном жителе 1996 года рождения. В опубликованном пользователями документе, имеющем отметки чусовского отдела полиции, перечислены персональные данные подозреваемого, а также сказано, что он был одет в белую олимпийку, черные штаны, жилетку, имел поясную сумку цвета хаки. Из данных в ориентировке следует, что убитая женщина с дочкой проживали в квартире двухэтажного дома блочного типа, построенного в 1955 году. Строение находится буквально в нескольких метрах от железнодорожного вокзала.