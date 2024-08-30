https://ria.ru/20240830/tragediya-1969377315.html

В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка, возбуждено дело

В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка, возбуждено дело - РИА Новости, 30.08.2024

В Пермском крае нашли тела женщины и ребенка, возбуждено дело

Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти обнаружены в пермском Чусовом, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:43

2024-08-30T07:43

2024-08-30T10:18

происшествия

чусовой

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 30 авг - РИА Новости. Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти обнаружены в пермском Чусовом, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.Правоохранители устанавливают местонахождение человека, совершившего преступление.В пермских пабликах в соцсетях размещена ориентировка на подозреваемого в двойном убийстве местном жителе 1996 года рождения. В опубликованном пользователями документе, имеющем отметки чусовского отдела полиции, перечислены персональные данные подозреваемого, а также сказано, что он был одет в белую олимпийку, черные штаны, жилетку, имел поясную сумку цвета хаки. Из данных в ориентировке следует, что убитая женщина с дочкой проживали в квартире двухэтажного дома блочного типа, построенного в 1955 году. Строение находится буквально в нескольких метрах от железнодорожного вокзала.

https://ria.ru/20240829/migrant-1969324305.html

https://ria.ru/20240829/prigovor-1969259402.html

чусовой

россия

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происшествия, чусовой, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)