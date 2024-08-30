https://ria.ru/20240830/timchenko-1969549640.html
Основателя проекта "Медуза"* Тимченко** внесли в реестр иноагентов
Основателя проекта "Медуза"* Тимченко** внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 30.08.2024
Основателя проекта "Медуза"* Тимченко** внесли в реестр иноагентов
Основатель проекта Meduza* (включен в реестр иноагентов) Галина Тимченко** внесена в реестр иностранных агентов, также туда включены организации "Гражданская... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:08
2024-08-30T17:08
2024-08-30T17:38
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Основатель проекта Meduza* (включен в реестр иноагентов) Галина Тимченко** внесена в реестр иностранных агентов, также туда включены организации "Гражданская инициатива против экологической преступности" и "Коалиция Новосибирск 2020", сообщается на сайте Минюста России."Тридцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Лукьянова**, Г.В. Тимченко**, автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности"***, объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020"***, - говорится в сообщении.Отмечается, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.В список иноагентов также включена юрист Елена Лукьянова**, которая создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО на Украине, взаимодействовала с организациями, включенными в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, проживает за пределами РФ.Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности"*** распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности. Создавала и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, а также выступала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.Объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020"*** распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Руководители и учредители объединения включены в реестр иностранных агентов.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией** Физические лица, выполняющие функции иноагентов**** Организации признанные в России иностранными агентами
https://ria.ru/20240828/inoagent-1968874679.html
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общество, россия, украина, елена лукьянова
Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Елена Лукьянова
Основателя проекта "Медуза"* Тимченко** внесли в реестр иноагентов
Основателя проекта "Медуза" Галину Тимченко внесли в реестр иноагентов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Основатель проекта Meduza* (включен в реестр иноагентов) Галина Тимченко** внесена в реестр иностранных агентов, также туда включены организации "Гражданская инициатива против экологической преступности" и "Коалиция Новосибирск 2020", сообщается на сайте Минюста России.
"Тридцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.А. Лукьянова**, Г.В. Тимченко**, автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности"***, объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020"***, - говорится в сообщении.
Отмечается, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине
, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.
В список иноагентов также включена юрист Елена Лукьянова
**, которая создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО на Украине, взаимодействовала с организациями, включенными в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, проживает за пределами РФ.
Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности"*** распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности. Создавала и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, а также выступала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.
Объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020"*** распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Руководители и учредители объединения включены в реестр иностранных агентов.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
** Физические лица, выполняющие функции иноагентов
**** Организации признанные в России иностранными агентами