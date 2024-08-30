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В Техасе полицейский погиб в перестрелке
В Техасе полицейский погиб в перестрелке - РИА Новости, 30.08.2024
В Техасе полицейский погиб в перестрелке
Полицейский погиб, еще двое правоохранителей пострадали в ходе перестрелки в американском Далласе штата Техас, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:53
2024-08-30T13:53
2024-08-30T13:53
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Полицейский погиб, еще двое правоохранителей пострадали в ходе перестрелки в американском Далласе штата Техас, сообщает телеканал NBC News. "Один офицер полиции был застрелен, два других получили ранения в южном Далласе вечером в четверг", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на отделение полиции Далласа. Полицейские по прибытии на место происшествия в обнаружили в патрульной машине коллегу с огнестрельным ранением, произошла перестрелка с подозреваемым, в результате которой еще двое сотрудников правоохранительных органов были ранены. Всех их доставили в больницу, однако один погиб от полученных ранений. "Подозреваемого преследовали до (города - ред.) Луисвила..., он вышел из машины с длинноствольным оружием и был застрелен, он скончался на месте," - указывает NBC News.
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в мире, даллас, техас, сша
В мире, Даллас, Техас, США
В Техасе полицейский погиб в перестрелке
NBC News: в Далласе один полицейский погиб в перестрелке, еще двое пострадали
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Полицейский погиб, еще двое правоохранителей пострадали в ходе перестрелки в американском Далласе штата Техас, сообщает телеканал NBC News
.
"Один офицер полиции был застрелен, два других получили ранения в южном Далласе вечером в четверг", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на отделение полиции Далласа.
Полицейские по прибытии на место происшествия в обнаружили в патрульной машине коллегу с огнестрельным ранением, произошла перестрелка с подозреваемым, в результате которой еще двое сотрудников правоохранительных органов были ранены. Всех их доставили в больницу, однако один погиб от полученных ранений.
"Подозреваемого преследовали до (города - ред.) Луисвила..., он вышел из машины с длинноствольным оружием и был застрелен, он скончался на месте," - указывает NBC News.