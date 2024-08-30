https://ria.ru/20240830/terroristy-1969498917.html

В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей

В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей - РИА Новости, 30.08.2024

В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей

Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:53

2024-08-30T14:53

2024-08-30T14:53

ирак

анбар (мухафаза)

россия

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БЕЙРУТ, 30 авг - РИА Новости. Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, включая главарей, заявило объединенное командование операций Ирака в пятницу. "В результате разведывательных мероприятий в отношении главарей группировки ИГ* на протяжении двух месяцев в пустыне Анбар… после координации со спецслужбами… в 4.00 утра были нанесены авиаудары по позициям противника и укрытиям… После прямого столкновения с примирением огнестрельного оружия были ликвидированы 14 террористов, большинство из них были с заминированными поясами и гранатами в руках", - говорится в заявлении. Там отмечается, что после нанесения авиаударов в координации с командованием международной коалиции в рамках операции был заброшен десант в труднодоступную местность. Иракские власти в декабре 2017 года объявили о полном освобождении территории Ирака от террористической группировки ИГ*. Однако в ряде провинций продолжают действовать разрозненные банды ИГ* в попытках дестабилизации ситуации и проведения терактов.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html

https://ria.ru/20240822/izrail-1967810863.html

ирак

анбар (мухафаза)

россия

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ирак, анбар (мухафаза), россия, в мире