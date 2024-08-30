Рейтинг@Mail.ru
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/terroristy-1969498917.html
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей - РИА Новости, 30.08.2024
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей
Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:53
2024-08-30T14:53
ирак
анбар (мухафаза)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/91/1559539134_0:220:2860:1829_1920x0_80_0_0_34dabdc6019326e62c978b9b85db4f55.jpg
БЕЙРУТ, 30 авг - РИА Новости. Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, включая главарей, заявило объединенное командование операций Ирака в пятницу. "В результате разведывательных мероприятий в отношении главарей группировки ИГ* на протяжении двух месяцев в пустыне Анбар… после координации со спецслужбами… в 4.00 утра были нанесены авиаудары по позициям противника и укрытиям… После прямого столкновения с примирением огнестрельного оружия были ликвидированы 14 террористов, большинство из них были с заминированными поясами и гранатами в руках", - говорится в заявлении. Там отмечается, что после нанесения авиаударов в координации с командованием международной коалиции в рамках операции был заброшен десант в труднодоступную местность. Иракские власти в декабре 2017 года объявили о полном освобождении территории Ирака от террористической группировки ИГ*. Однако в ряде провинций продолжают действовать разрозненные банды ИГ* в попытках дестабилизации ситуации и проведения терактов.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html
https://ria.ru/20240822/izrail-1967810863.html
ирак
анбар (мухафаза)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/91/1559539134_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_016560b45723d13749a54b782a420f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирак, анбар (мухафаза), россия, в мире
Ирак, Анбар (мухафаза), Россия, В мире
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей

На западе Ирака ликвидировали более десяти террористов ИГ, включая главарей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом в Ираке
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом в Ираке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 30 авг - РИА Новости. Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, включая главарей, заявило объединенное командование операций Ирака в пятницу.
"В результате разведывательных мероприятий в отношении главарей группировки ИГ* на протяжении двух месяцев в пустыне Анбар… после координации со спецслужбами… в 4.00 утра были нанесены авиаудары по позициям противника и укрытиям… После прямого столкновения с примирением огнестрельного оружия были ликвидированы 14 террористов, большинство из них были с заминированными поясами и гранатами в руках", - говорится в заявлении.
Въезд в министерство внутренних дел Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле
Вчера, 11:44
Там отмечается, что после нанесения авиаударов в координации с командованием международной коалиции в рамках операции был заброшен десант в труднодоступную местность.
Иракские власти в декабре 2017 года объявили о полном освобождении территории Ирака от террористической группировки ИГ*. Однако в ряде провинций продолжают действовать разрозненные банды ИГ* в попытках дестабилизации ситуации и проведения терактов.
*Запрещенная в России террористическая организация
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ*
22 августа, 15:05
 
ИракАнбар (мухафаза)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала