https://ria.ru/20240830/terroristy-1969498917.html
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей - РИА Новости, 30.08.2024
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей
Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:53
2024-08-30T14:53
2024-08-30T14:53
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БЕЙРУТ, 30 авг - РИА Новости. Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, включая главарей, заявило объединенное командование операций Ирака в пятницу. "В результате разведывательных мероприятий в отношении главарей группировки ИГ* на протяжении двух месяцев в пустыне Анбар… после координации со спецслужбами… в 4.00 утра были нанесены авиаудары по позициям противника и укрытиям… После прямого столкновения с примирением огнестрельного оружия были ликвидированы 14 террористов, большинство из них были с заминированными поясами и гранатами в руках", - говорится в заявлении. Там отмечается, что после нанесения авиаударов в координации с командованием международной коалиции в рамках операции был заброшен десант в труднодоступную местность. Иракские власти в декабре 2017 года объявили о полном освобождении территории Ирака от террористической группировки ИГ*. Однако в ряде провинций продолжают действовать разрозненные банды ИГ* в попытках дестабилизации ситуации и проведения терактов.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html
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ирак, анбар (мухафаза), россия, в мире
Ирак, Анбар (мухафаза), Россия, В мире
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГ*, включая главарей
На западе Ирака ликвидировали более десяти террористов ИГ, включая главарей
БЕЙРУТ, 30 авг - РИА Новости. Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, включая главарей, заявило объединенное командование операций Ирака в пятницу.
"В результате разведывательных мероприятий в отношении главарей группировки ИГ* на протяжении двух месяцев в пустыне Анбар… после координации со спецслужбами… в 4.00 утра были нанесены авиаудары по позициям противника и укрытиям… После прямого столкновения с примирением огнестрельного оружия были ликвидированы 14 террористов, большинство из них были с заминированными поясами и гранатами в руках", - говорится в заявлении.
Там отмечается, что после нанесения авиаударов в координации с командованием международной коалиции в рамках операции был заброшен десант в труднодоступную местность.
Иракские власти в декабре 2017 года объявили о полном освобождении территории Ирака от террористической группировки ИГ*. Однако в ряде провинций продолжают действовать разрозненные банды ИГ* в попытках дестабилизации ситуации и проведения терактов.
*Запрещенная в России террористическая организация