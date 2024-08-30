https://ria.ru/20240830/svyaz-1969568763.html
Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи
Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи - РИА Новости, 30.08.2024
Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи
Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу представитель кабмина РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:25
2024-08-30T18:25
2024-08-30T18:25
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года.
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Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи
Украина вышла из соглашения с РФ по прямой засекреченной телефонной связи