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Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи - РИА Новости, 30.08.2024
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18:25 30.08.2024
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Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи
Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи - РИА Новости, 30.08.2024
Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи
Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу представитель кабмина РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:25
2024-08-30T18:25
в мире
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года.
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в мире, верховная рада украины, россия, киев, украина
В мире, Верховная Рада Украины, Россия, Киев, Украина
Украина вышла из соглашения с Россией по засекреченной линии связи

Украина вышла из соглашения с РФ по прямой засекреченной телефонной связи

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года.
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