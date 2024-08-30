Жители Курской области смогут восстановить жилье на своих участках
Жители Курской области смогут восстановить жилье с помощью жилищных сертификатов
© iStock.com / ridvan_celikЖенщина держит ключи от дома
© iStock.com / ridvan_celik
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители региона, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, смогут восстановить свое жилье на собственных участках, используя средства жилищных сертификатов.
"Если раньше жители, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать средства для строительства нового дома на своем участке", - написал Смирнов в Telegram-канале.
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Данная мера стала результатом предложения Смирнова, озвученного на недавнем совещании под руководством президента России Владимира Путина. Врио губернатора, учитывая мнения курян, вынужденно покинувших жилье в приграничных районах, предложил расширить возможности использования жилищных сертификатов.
"Глава государства поддержал инициативу и дал поручение рассмотреть этот вопрос. Совместно с правительством Российской Федерации правительство Курской области оперативно отработали поручение и внесли изменения в постановление правительства Курской области", - отметил врио главы региона.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.