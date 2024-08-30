Рейтинг@Mail.ru
Жители Курской области смогут восстановить жилье на своих участках - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/svo-1969540961.html
Жители Курской области смогут восстановить жилье на своих участках
Жители Курской области смогут восстановить жилье на своих участках - РИА Новости, 30.08.2024
Жители Курской области смогут восстановить жилье на своих участках
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители региона, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, смогут восстановить свое жилье на... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:36
2024-08-30T16:36
специальная военная операция на украине
жилье
россия
курская область
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933955438_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_da0d19da270f50916b71a384f4f3ce1d.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители региона, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, смогут восстановить свое жилье на собственных участках, используя средства жилищных сертификатов. "Если раньше жители, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать средства для строительства нового дома на своем участке", - написал Смирнов в Telegram-канале. Данная мера стала результатом предложения Смирнова, озвученного на недавнем совещании под руководством президента России Владимира Путина. Врио губернатора, учитывая мнения курян, вынужденно покинувших жилье в приграничных районах, предложил расширить возможности использования жилищных сертификатов. "Глава государства поддержал инициативу и дал поручение рассмотреть этот вопрос. Совместно с правительством Российской Федерации правительство Курской области оперативно отработали поручение и внесли изменения в постановление правительства Курской области", - отметил врио главы региона. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/sertifikaty--1967153905.html
https://ria.ru/20240830/su-34-1969526804.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933955438_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ed9f57c63fd99766e70dd6b1d18c00e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Россия, Курская область, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жители Курской области смогут восстановить жилье на своих участках

Жители Курской области смогут восстановить жилье с помощью жилищных сертификатов

© iStock.com / ridvan_celikЖенщина держит ключи от дома
Женщина держит ключи от дома - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / ridvan_celik
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители региона, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, смогут восстановить свое жилье на собственных участках, используя средства жилищных сертификатов.
"Если раньше жители, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать средства для строительства нового дома на своем участке", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Жители курского приграничья начали получать сертификаты на жилье
19 августа, 18:12
Данная мера стала результатом предложения Смирнова, озвученного на недавнем совещании под руководством президента России Владимира Путина. Врио губернатора, учитывая мнения курян, вынужденно покинувших жилье в приграничных районах, предложил расширить возможности использования жилищных сертификатов.
"Глава государства поддержал инициативу и дал поручение рассмотреть этот вопрос. Совместно с правительством Российской Федерации правительство Курской области оперативно отработали поручение и внесли изменения в постановление правительства Курской области", - отметил врио главы региона.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
Вчера, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЖильеРоссияКурская областьБрянская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала