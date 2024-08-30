Журналисты британской газеты Sun незаконно побывали в Курской области
Газета Sun опубликовала отчет о незаконной поездке сотрудников в Курскую область
© The SunРедактор издания Sun по военной тематике Джером Старк на фоне здания в Курской области
© The Sun
Редактор издания Sun по военной тематике Джером Старк на фоне здания в Курской области
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Журналисты британской газеты Sun незаконно побывали на территории Курской области, о чем отчитались в опубликованном в издании материале.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast.
Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области
24 августа, 19:46
Как отмечается в материале Sun, журналисты в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа и близлежащих деревнях. В частности, речь идет о редакторе издания по военной тематике Джероме Старки. Газета публикует фотографии и репортаж, сделанные в ходе незаконного проникновения на территорию РФ.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области
28 августа, 13:04
ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.