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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 30.08.2024 (обновлено: 09:13 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/sumy-1969376626.html
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 30.08.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах
По складу на севере города Сумы нанесли удар, начался пожар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:26
2024-08-30T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. По складу на севере города Сумы нанесли удар, начался пожар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Били по складу, где часто видели армейские грузовики. После удара возник серьезный пожар с детонацией", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что удар нанесли около двух часов ночи по московскому времени, но пожар продолжается и утром.Минувшим вечером воздушная тревога звучала в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области России.
https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html
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в мире, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах

В Сумах после удара по складу, где часто видели грузовики ВСУ, возник пожар

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. По складу на севере города Сумы нанесли удар, начался пожар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Били по складу, где часто видели армейские грузовики. После удара возник серьезный пожар с детонацией", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что удар нанесли около двух часов ночи по московскому времени, но пожар продолжается и утром.
Минувшим вечером воздушная тревога звучала в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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