https://ria.ru/20240830/sumy-1969376626.html

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 30.08.2024

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах

По складу на севере города Сумы нанесли удар, начался пожар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:26

2024-08-30T07:26

2024-08-30T09:13

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ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. По складу на севере города Сумы нанесли удар, начался пожар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Били по складу, где часто видели армейские грузовики. После удара возник серьезный пожар с детонацией", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что удар нанесли около двух часов ночи по московскому времени, но пожар продолжается и утром.Минувшим вечером воздушная тревога звучала в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области России.

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в мире, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина