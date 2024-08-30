Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей
Судья ВС Татарстана Юсупов считает законным гражданство США у своих детей
Здание Верховного суда Татарстана в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов в комментарии ИА Регнум рассказал об американском гражданстве у его детей.
По словам Юсупова, он предоставил данные о наличии паспортов другого государства у членов семьи и сообщил, что его дети родились в Нью-Йорке. Он также подтвердил, что против его родных возбудили уголовное дело.
По словам Юсупова, он предоставил данные о наличии паспортов другого государства у членов семьи и сообщил, что его дети родились в Нью-Йорке. Он также подтвердил, что против его родных возбудили уголовное дело.
"Да, действительно, есть такое дело", — сказал Юсупов.
По его мнению, нарушения закона не было.
Издание пишет, что 30 августа стало известно, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Кроме того, гражданство оказалось и у дочери Наили.
По его мнению, нарушения закона не было.
Издание пишет, что 30 августа стало известно, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Кроме того, гражданство оказалось и у дочери Наили.
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