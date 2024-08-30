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Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей - РИА Новости, 31.08.2024
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16:00 30.08.2024 (обновлено: 02:44 31.08.2024)
https://ria.ru/20240830/sudya-1969526674.html
Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей
Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей - РИА Новости, 31.08.2024
Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей
Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов в комментарии ИА Регнум рассказал об американском гражданстве у его детей. По словам Юсупова, он предоставил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-30T16:00
2024-08-31T02:44
общество
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов в комментарии ИА Регнум рассказал об американском гражданстве у его детей. По словам Юсупова, он предоставил данные о наличии паспортов другого государства у членов семьи и сообщил, что его дети родились в Нью-Йорке. Он также подтвердил, что против его родных возбудили уголовное дело."Да, действительно, есть такое дело", — сказал Юсупов.По его мнению, нарушения закона не было.Издание пишет, что 30 августа стало известно, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Кроме того, гражданство оказалось и у дочери Наили.
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общество, россия, республика татарстан (татарстан)
Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей

Судья ВС Татарстана Юсупов считает законным гражданство США у своих детей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание Верховного суда Татарстана в Казани
Здание Верховного суда Татарстана в Казани - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Здание Верховного суда Татарстана в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов в комментарии ИА Регнум рассказал об американском гражданстве у его детей.

По словам Юсупова, он предоставил данные о наличии паспортов другого государства у членов семьи и сообщил, что его дети родились в Нью-Йорке. Он также подтвердил, что против его родных возбудили уголовное дело.
"Да, действительно, есть такое дело", — сказал Юсупов.

По его мнению, нарушения закона не было.

Издание пишет, что 30 августа стало известно, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Кроме того, гражданство оказалось и у дочери Наили.
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ОбществоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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