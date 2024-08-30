https://ria.ru/20240830/sudya-1969526674.html

Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей

Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей - РИА Новости, 31.08.2024

Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов в комментарии ИА Регнум рассказал об американском гражданстве у его детей. По словам Юсупова, он предоставил... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-30T16:00

2024-08-30T16:00

2024-08-31T02:44

общество

россия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов в комментарии ИА Регнум рассказал об американском гражданстве у его детей. По словам Юсупова, он предоставил данные о наличии паспортов другого государства у членов семьи и сообщил, что его дети родились в Нью-Йорке. Он также подтвердил, что против его родных возбудили уголовное дело."Да, действительно, есть такое дело", — сказал Юсупов.По его мнению, нарушения закона не было.Издание пишет, что 30 августа стало известно, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Кроме того, гражданство оказалось и у дочери Наили.

https://ria.ru/20220222/grazhdanstvo-1774438618.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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общество, россия, республика татарстан (татарстан)