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Британские ВМС сообщили о нападении на судно вблизи йеменского порта Адена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно вблизи йеменского порта Адена - РИА Новости, 30.08.2024

Британские ВМС сообщили о нападении на судно вблизи йеменского порта Адена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 130... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:58

2024-08-30T23:58

2024-08-30T23:58

в мире

аден

йемен

ансар алла

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 130 морских милях (240,8 километра) к востоку от йеменского порта Адена. "Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 130 морских милях к востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение. Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и "сообщать о любой подозрительной активности". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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красное море

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в мире, аден, йемен, ансар алла, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году