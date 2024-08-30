https://ria.ru/20240830/stroyka-1969512352.html
Новый детский сад построят в селе Липецкой области
Новый детский сад построят в селе Липецкой области - РИА Новости, 30.08.2024
Новый детский сад построят в селе Липецкой области
Новый детский сад построят в селе Косыревка Липецкой области по просьбам жителей, сейчас там проживает около 500 детей в возрасте до шести лет, сообщил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:30
2024-08-30T15:30
2024-08-30T15:59
игорь артамонов
строительство
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Новый детский сад построят в селе Косыревка Липецкой области по просьбам жителей, сейчас там проживает около 500 детей в возрасте до шести лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, средства на строительство детского сада власти выделят из областного и муниципального бюджетов. Проект здания будет разработан с учетом пожеланий родителей. Для этого Артамонов встретился с ними и обсудил, каким, по их мнению, должно быть новое дошкольное учреждение. "Надеюсь, что новый детский садик станет еще одним стимулом жить и работать на липецкой земле. Скоро начнем его здесь строить. Поручил профильным блокам как можно быстрее приступить к работам", – прокомментировал Артамонов. Губернатор отметил, что в Косыревке активно ведется жилищное строительство, живет много молодых семей, в том числе более 90 многодетных, в половине из которых по четыре ребенка и больше. Детей в возрасте до шести лет сейчас в селе свыше 500. Он также добавил, что до конца года в области отремонтируют 25 детских садов. Средства на это выделены из регионального бюджета.
https://ria.ru/20240829/dopobrazovanie-1969282048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, строительство
Игорь Артамонов, Строительство, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Новый детский сад построят в селе Косыревка Липецкой области по просьбам жителей, сейчас там проживает около 500 детей в возрасте до шести лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, средства на строительство детского сада власти выделят из областного и муниципального бюджетов. Проект здания будет разработан с учетом пожеланий родителей. Для этого Артамонов встретился с ними и обсудил, каким, по их мнению, должно быть новое дошкольное учреждение.
"Надеюсь, что новый детский садик станет еще одним стимулом жить и работать на липецкой земле. Скоро начнем его здесь строить. Поручил профильным блокам как можно быстрее приступить к работам", – прокомментировал Артамонов
.
Губернатор отметил, что в Косыревке активно ведется жилищное строительство, живет много молодых семей, в том числе более 90 многодетных, в половине из которых по четыре ребенка и больше. Детей в возрасте до шести лет сейчас в селе свыше 500.
Он также добавил, что до конца года в области отремонтируют 25 детских садов. Средства на это выделены из регионального бюджета.